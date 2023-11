Netflix' längste Superhelden-Serie endet nach 5 Jahren und im Video reden die Stars Klartext: "Erwartet nichts"

The Umbrella Academy Staffel 4 hat einen Startzeitraum und soll das Superhelden-Highlight auf Netflix abschließen. Zum Finale gibt es ein Video mit dem begeisterten, aber auch sehr ehrlichen Cast.

Netflix beendet eine Superhelden-Ära: Das Schicksal von The Umbrella Academy ist besiegelt. Das Abenteuer um eine dysfunktionale Familie an übernatürlich begabten Halbstarken wird mit Staffel 4 enden. Ein neues Video zeigt jetzt, was die Stars vom Finale halten: Sie sind begeistert, aber auch erfrischend ehrlich.

Schaut euch hier die Featurette zu The Umbrella Academy Staffel 4 an:

The Umbrella Academy - Staffel 4 Featurette (Deutsche UT) HD

Netflix beendet beliebte Suphelden-Serie nach 5 Jahren

Staffel 4 sei ein "irres Liebesfest" und "die beste Staffel bisher", schwärmt etwa Umbrella Academy-Star Ritu Arya (Red Notice). Viele ihrer Kolleg:innen stimmen ihr zu. Andere, wie Robert Sheehan (Misfits), kommentieren lieber süffisant die Tatsache, dass sie eigentlich nichts verraten dürfen: "Liebe Fans, erwartet nichts! Dann werdet ihr alles bekommen."

Wie der offizielle The Umbrella Academy-Account kürzlich mit einem Video auf Twitter bekannt gab, soll die vierte und letzte Staffel der Serie 2024 erscheinen. Manche Fans wird die ungenaue Angabe frustrieren. Ausgehend vom Starttermin für Staffel 2 und 3 rechnen wir mit einer Veröffentlichung im Sommer des Jahres.

The Umbrella Academy dreht sich um einen bunten Haufen übernatürlich begabter Menschen, die alle am selben Tag auf die Welt bekommen sind. Unter der Aufsicht ihres Mentors Sir Reginald Hargreeves (Colm Feore) bilden sie ihre Fähigkeiten aus. Und müssen sich schließlich dem Weltuntergang selbst entgegenstellen.

In Staffel 4 soll für die Netflix-Superhelden alles anders werden. Fans werden auf ein packendes Finale hoffen. Immerhin gehört die Serie seit dem Start 2019 zu den beliebtesten Action-Abenteuern des Streamingdienstes.

