Netflix' längste Superhelden-Serie endet: Neuer Trailer zu Umbrella Academy Staffel 4 kündigt Weltuntergang in 24 Stunden an

In wenigen Wochen startet die finale Staffel von The Umbrella Academy bei Netflix. Ein neuer dramatischer Trailer teast jetzt die letzten Folgen der Superhelden-Serie.

Nach fünf Jahren steht das Ende von Netflix' am längsten laufender Superheldenserie kurz bevor. Die finale Staffel von The Umbrella Academy erscheint im August und der Streaming-Dienst kündigt den Abschluss jetzt noch mal mit einem neuen Trailer an. Die Vorschau kommt eine Woche nach den Anschuldigungen gegen den Showrunner Steve Blackman.

Hier ist der neue Trailer zu The Umbrella Academy Staffel 4:

The Umbrella Academy - S04 Teaser Trailer (Deutsch) HD

In The Umbrella Academy Staffel 4 steht der Weltuntergang bevor

In den letzten Folgen der Superheldenserie müssen die Geschwister zunächst ohne ihre Superkräfte auskommen, nachdem sie in einer anderen Zeitlinie gelandet sind. Nicht der beste Zeitpunkt, da der Weltuntergang in 24 Stunden bevorstehen soll.



In der 4. Staffel ist unter anderem Schauspielstar Nick Offerman (The Last of Us) neu mit dabei. Außerdem kommt der Trailer mit dem Song The End der Band My Chemical Romance daher. Frontmann Gerard Way hat die Comic-Vorlage zu The Umbrella Academy geschrieben.

Anfang Juli kamen öffentlich Vorwürfe gegen Showrunner Steve Blackman auf, der durch mobbendes und manipulatives Verhalten für ein toxisches Arbeitsfeld gesorgt haben soll. Dem Hollywood Reporter lagen Teile der Untersuchungen von Blackmans Anwalt vor, denen zufolge nur einer der gesammelten Vorwürfe wahr sein soll.

Wann startet das Finale von The Umbrella Academy bei Netflix?

Alle sechs Folgen der 4. Staffel The Umbrella Academy kommen am 8. August 2024 ins Streaming-Angebot von Netflix.

