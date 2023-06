Netflix legt die beste Zeichentrickserie aller Zeiten neu auf: Erster Teaser zum Avatar-Remake

Netflix legt mit der neuen Avatar-Serie ein Fantasy-Meisterwerk neu auf. Jetzt gibt es einen ersten Teaser, der ein großes Abenteuer verspricht und den Start eingrenzt.

Die Avatar - Der Herr der Elemente-Fußstapfen sind riesig. Viele Fans halten das Fantasy-Abenteuer für die beste Zeichentrickserie aller Zeiten. Aber Netflix hat offenbar keine Angst. Der Streamer will bald das Realfilm-Remake Avatar: The Last Airbender veröffentlichen. Jetzt gibt es einen ersten Teaser.

Schaut euch hier den ersten Ankündigungs-Teaser zu Avatar: The Last Airbender an

Avatar – Der Herr der Elemente - Ankündigung (HD)

Netflix' Avatar-Serie sorgt bei vielen Fantasy-Fans schon jetzt für Frust

Auch für Hardcore-Fans des Originals gibt es gute Argumente, der Realadaption eine faire Chance zu geben. Kürzlich enthüllte Netflix den äußerst vielversprechenden Cast. Im Übrigen bietet sich mit der neuen Serie endlich die Möglichkeit, die Erinnerung an die grauenhafter Kino-Umsetzung Die Legende von Aang aus dem Gedächtnis zu tilgen.

Dennoch steht die Umsetzung für viele Community-Mitglieder unter einem schlechten Stern. Die Erfinder des Originals verließen das Netflix-Projekt im Streit. Nach Adaptionen wie Death Note oder Cowboy Bebop glauben viele nicht an die Qualität der Avatar-Serie.

Wann kommt die neue Avatar-Serie zu Netflix?

Wann genau Avatar zu Netflix kommt, steht noch nicht fest. Der Teaser grenzt den Start nun aber auf das Jahr 2024 ein. Wir rechnen mit einer Veröffentlichung während der ersten drei Monate des Jahres. Vor der Kamera sind unter anderem Daniel Dae Kim (Lost) und George Takei (Star Trek) zu sehen.

Für episches Heimkino: Das ist einer der besten Ultrakurzdistanz-Beamer *

Podcast: Die 20 besten Serienstarts im Juni bei Netflix, Amazon und mehr

Ihr braucht noch mehr frische Streaming-Tipps? Die spannendsten Juni-Serien, die ihr bei Netflix, Prime Video, Disney+ und mehr streamen könnt, findet ihr hier in der Monats-Vorschau:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Wir haben die langen Startlisten der Streamingdienste geprüft und stellen euch die 20 großen Highlights des Monats im Moviepilot-Podcast Streamgestöber vor. Mit dabei sind Netflix’ große Sci-Fi-Rückkehr Black Mirror nach 4 Jahren, Henry Cavills letzter Auftritt als The Witcher, Tom Holland mit gespaltener Persönlichkeit in The Crowded Room und der schreiend komische Fluch der Karibik-Ersatz Our Flag Means Death.

*Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf über diese Links oder beim Abschluss eines Abos erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.