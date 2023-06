Neue The Walking Dead-Serie: Kann ich Dead City schon in Deutschland schauen?

Die neue The Walking Dead-Serie Dead City ist in den USA angelaufen. Aber gibt es das Abenteuer von Negan und Maggie auch hierzulande zu sehen?

Lange hat es gedauert, jetzt ist es endlich so weit: Die The Walking Dead-Lieblinge Negan (Jeffrey Dean Morgan) und Maggie (Lauren Cohan) gehen in der neuen Serie The Walking Dead: Dead City gemeinsam auf die Suche nach Maggies entführtem Sohn. Bisher ist sie aber nur auf dem US-Sender AMC und dessen Streaming-Arm AMC+ angelaufen. Kann man sie auch schon hier in Deutschland schauen?

The Walking Dead: Dead City gibt es noch nicht in Deutschland

Dead City ist bisher nicht im Programm eines auf Deutschland ausgerichteten Streamingdienstes wie Netflix oder Sky verfügbar. Sie kann noch nicht auf einwandfrei legalem Wege bezogen werden.

In The Walking Dead: Dead City begeben sich Negan und Maggie nach Manhattan, um Maggies Sohn Hershel (Logan Kim) zu suchen. Im ehemaligen Finanzdistrikt New Yorks ziehen Untote durch die Straßen und unter den Überlebenden regiert Gewalt und Anarchie.

Wann kommt die The Walking Dead-Serie Dead City nach Deutschland?

Bisher ist nicht klar, wann und wo Dead City auch für deutsche Fans veröffentlicht wird. Grundsätzlich wäre ein Start jederzeit denkbar. Womöglich erscheint die neue Serie bei Amazon Prime oder WOW (ehemals Sky Ticket).

