Netflix liefert nach fast 30 Jahren Sequel zum Adam Sandler-Kultfilm – und hier ist der erste Trailer mit vielen alten Stars

Kommendes Jahr kehrt Adam Sandler bei Netflix in Happy Gilmore 2 auf den Golfplatz zurück. Einen Teaser-Trailer gibt es jetzt schon zu sehen.

Netflix ist nicht nur die Heimat der Gilmore Girls, sondern ab 2025 auch die Anlaufstelle für Happy Gilmore 2. Und falls ihr euch heute noch nicht alt gefühlt habt: Der Originalfilm ist von 1996 und nicht mehr weit von seinem 30. Geburtstag entfernt. Hier ist ein erster Teaser-Trailer zur Fortsetzung der Sportkomödie:

Happy Gilmore 2 - Teaser Trailer (Deutsch) HD

Regie führte Kyle Newacheck (Workaholics) mit einem Drehbuch von Tim Herlihy und Sandler selbst.

Happy Gilmore 2: Worum geht es im Netflix-Sequel?

In Happy Gilmore 2 kehrt Sandler in der Rolle des titelstiftenden Golfers zurück, der im ersten Film vom Eishockey zum Einlochen wechselt. Laut Hollywood Reporter geht es in der Fortsetzung um seine Senior-Tour auf dem Golfplatz, wobei er es erneut mit seinem Rivalen Shooter McGavin (Christopher McDonald) zu tun bekommt.

Weitere Rollen haben Originalregisseur Dennis Dugan als Doug, Allen Covert und Julie Bowen als Happys große Liebe Virginia Venit. Neu an Bord sind auch Rapper Bad Bunny, Margaret Qualley, Nick Swardson und Filmemacher Benny Safdie.

Wann kommt Happy Gilmore 2 zu Netflix?

Netflix hat Happy Gilmore 2 für 2025 angekündigt, aber noch keinen offiziellen Abschlagstermin verkündet. Leider ist der Originalfilm auch nicht auf der Plattform zu streamen. Für diesen muss man sich an Amazon, Sky, Apple TV oder MagentaTV wenden, wo Happy Gilmore 1 als Leih- und Kauftitel vorliegt.

Und für noch mehr Filme zum Streamen ...

Podcast: Die 10 besten Streaming-Filme 2024 bei Netflix, Disney+ und Co.

Im Jahresrückblick auf das Jahr bei Netflix, Disney+, Apple TV+ und Co. diskutieren wir, welche Streaming-Filme 2024 ein Muss sind und geben euch 10 Empfehlungen mit.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Die Auswahl der besten Streaming-Filme des Jahres reicht dabei von Action-Überraschungen und mitreißenden Abenteuerfilmen bis zu intensiven Dramen. Aber auch Komödien und Dokus sind dabei.