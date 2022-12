Netflix muss das Wednesday-Monster in Staffel 2 ändern: "Wie soll ich das ernst nehmen?"

Wir müssen über das Monster in Wednesday reden. Ja, es sieht ziemlich albern aus, Fans machen sich über das Design lustig. In Staffel 2 kann es nur besser werden.

Serienfans lieben Wednesday – zu Recht. Jenna Ortega verpasst der Kult-Goth-Figur ein spannendes Update. Der Wednesday-Dance gehört schon jetzt in die Hall of Fame der besten Tanz-Szenen aller Zeiten. Außerdem ist Wednesday die perfekte Rachefantasie für gemobbte Kinder und Erwachsene. Einer der wenigen hartnäckigen Kritikpunkte: das irritierend alberne Monster.

In Staffel 1 klärt Wednesday unter anderem eine Mordserie auf, die im Umkreis der übernatürlichen Nevermore-Schule blutige Kreise zieht. Das Monster ist entsprechend einer der wichtigsten Bestandteile der Serie, es taucht in so gut wieder Episode auf – umso ärgerlicher ist sein Design.

So reagieren die Wednesday-Fans auf das Monster

Das Monster sieht mit seinen übertriebenen, cartoonhaften Glupschaugen ... einfach nicht besonders bedrohlich aus.

Warum lassen sie das Monster in Wednesday so dämlich aussehen? Wie soll ich das ernstnehmen?

Das Design würde in einer Kinder-Produktion wie Scooby-Doo gar nicht auffallen. Nur passt es eben nicht zu Wednesday. In der Serie jagt und tötet es seine Opfer auf durchaus brutale Weise. Daraus ergibt sich eine bizarre Diskrepanz.

Immer, wenn ich das Monster in Wednesday sehe, muss ich an diese dämlichen Dinger denken [Bild aus Scooby-Doo]

Genau so sieht das Monster in Wednesday aus und ich kann es nicht ernstnehmen.

Achtung, das ist der meistgelikte Tweet zum Thema "Monster in Wednesday":

Vorsicht, wir biegen jetzt in Spoiler-Territorium ein.

Das Monster in Wednesday sieht so albern aus [...]. Wer hat das designt?

Diese Frage können wir beantworten, denn es gibt ein Making-of-Video für das Monster:

In Staffel 2 hat die Serie die Chance, es besser zu machen

Wie ihr im Video oben seht, floss durchaus Mühe in die Gestaltung. Womöglich war sich der Designer nur nicht des Tons der Serie bewusst. Es wäre nicht das einzige Missverständnis in der chaotischen Wednesday-Produktion.

Noch hat Netflix die 2. Staffel nicht bestätigt, aber das ist nur eine Frage der Zeit. Was bereits sicher ist: Tyler (Hunter Doohan), der im Staffelfinale als Monster geoutet wurde, wird zurückkehren . Das heißt auch: MGM, die Produktionsfirma von Wednesday, kann das Design des Monsters ein wenig überdenken und der durchaus rauen Horror-Atmosphäre der übrigen Serie anpassen.

