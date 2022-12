Keine Sorge, Wednesday Staffel 2 ist so gut wie sicher: Warum Netflix euch so lange warten lässt

Wednesday erhält mit 99-prozentiger Wahrscheinlichkeit eine 2. Staffel. So weit, so gut. Dennoch zögert Netflix mit der offiziellen Verkündung. Das hat gute Gründe.

Seit mehr als drei Wochen überrollt Wednesday die Serienlandschaft. Mittlerweile gehört das Phänomen zu den erfolgreichsten Netflix-Produktionen überhaupt – und dennoch lässt der Streamingdienst mit der Bestätigung einer 2. Staffel auf sich warten. Warum? Fangen wir mit dem ersten Teil der Frage an.

Ganz einfach: Kommt Wednesday Staffel 2?

Ja, Wednesday wird eine 2. Staffel erhalten. Was bei Netflix derart erfolgreich ist, wird fortgesetzt – selbst gegen Widerstände, wenn sich etwa eine Fortsetzung gar nicht natürlich anbietet. Ihr braucht Beweise? Gut. Die True Crime-Serie Dahmer geht weiter, obwohl die Geschichte des Serienkillers fertig erzählt ist. Squid Game geht weiter, obwohl der Schöpfer ursprünglich nur eine Staffel drehen wollte.

Wednesday - S01 Trailer (Deutsch) HD

Bei Wedneday ist die Lage weit weniger kompliziert. Am Ende von Staffel 1 sendet die Serie deutliche Signale: Das hier ist noch nicht das Ende. Jenna Ortegas Figur erhält eine rätselhafte Nachricht. Dieses Mysterium muss aufgeklärt werden. Deadline zufolge stellt die Produktionsfirma MGM derzeit einen neuen Writers Room zusammen, der Staffel 2 schreiben soll. Mit einer offiziellen Verlängerung werde aber erst im neuen Jahr gerechnet.

Wednesday Staffel 2 ist also inoffiziell gesichert. Das wäre geklärt. Kommen wir zum zweiten Teil der Frage: Warum lässt sich Netflix mit der offiziellen Bestätigung so viel Zeit?

Netflix wurde vom Wednesday-Erfolg vollkommen überrumpelt

Der durchschlagende Wednesday-Erfolg war nicht eingeplant, wie auch der Serienchef von Netflix, Peter Friedlander andeutet : "Es ist bemerkenswert, wie schnell so etwas auf Netflix explodieren kann". Wednesday ist ein typischer, chaotischer Netflix-Hit. Der Streamingdienst schießt viele Projekte einfach raus und schaut mal, was passiert. Wednesday gehört nicht zur The Witcher-Kategorie, in der Projekte über mehrere Jahre geplant werden. Das Unternehmen steht nun vor dem Luxusproblem, einen Überraschungserfolg zu managen.

Da an Film- und Serienprojekten in der Regel viele Menschen beteiligt sind, kann es sehr kompliziert und langwierig sein, diese Personen aus dem Nichts für eine weitere Runde zusammenzutrommeln. Versucht mal, eine Stunde vor dem Umzug ein paar Helfer:innen zu organisieren. Wird schwierig. Aus dem inneren der Maschine klingt das so, wieder Peter Friedlander: "Du weißt, was ich sagen werde, ich habe aktuell nichts zu bestätigen. Ich bin optimistisch bei Wednesday. Belassen wir es dabei."

Die Besetzung von Wednesday ist relativ prominent. Jenna Ortegas Stern steigt gerade steil an, sie ist eine gefragte Nachwuchsdarstellerin. Auch Catherine Zeta-Jones lässt sich nicht herumschubsen. Star-Regisseur Tim Burton, der die ersten 4 Folgen inszenierte, hat womöglich schon andere Pläne. Staffel 1 wurde komplett in Rumänien gedreht, ob das wieder passiert, muss erst geklärt werden. Zudem kritisierte Jenna Ortega in den letzten Monaten mehrfach den Produktionsprozess von Wednesday. Wie dieses pikante Detail die Verhandlungen beeinflusst, lässt sich nur erahnen.

Interessante Randnotiz: Netflix muss mit Streaming-Konkurrent Amazon um Wednesday verhandeln, denn dem gehört seit kurzem MGM und damit die Marke.

Das alles und dazu noch viele weitere Kleinigkeiten rafft der Streamingdienst wahrscheinlich gerade zusammen – und erst danach kann Staffel 2 von Wednesday offiziell verkündet werden. Es ist also nur etwas Geduld gefragt.

Podcast: Die 11 besten Streaming-Filme 2022 bei Netflix, Amazon und Co.

Die Streaming-Dienste brachten 2022 wieder zahlreiche Film-Originale raus. Welche davon die besten des Jahres sind, erfahrt ihr in der neuen Episode von Streamgestöber.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Im Podcast gehen wir die Favoriten durch und begründen unsere Wahl – natürlich ohne Spoiler. Am Ende nennen wir auch nochmal unsere Top-5-Listen, falls ihr einen Titel vormerken wollt.



*Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf über diese Links oder beim Abschluss eines Abos erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.