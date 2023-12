Netflix-Mystery mit Florian David Fitz soll das neue Dark werden – und will jetzt schon den großen Game of Thrones-Fehler vermeiden

Eine neue Mystery-Serie mit Florian David Fitz soll bei Netflix in die Fußstapfen von Dark treten. Um nicht in die größte Game of Thrones-Falle zu tappen, muss sie einen schmalen Grat navigieren.

Quadratisch, praktisch, Dark. Vier Buchstaben, die in Deutschland für den Goldstandard in Sachen Netflix-Hit stehen. Die Krone für deutsche Mystery-Serien beim Streamingdienst soll sich in Kürze Das Signal schnappen. Dort sucht Florian David Fitz (Der Vorname) nach einer verschollenen Astronautin. Seiner Meinung nach muss die Serie eine große Game of Thrones-Falle vermeiden, um erfolgreich zu sein.

Florian David Fitz' Netflix-Serie soll großen Game of Thrones-Fehler umgehen

Das Signal dreht sich um Sven (Fitz), der mit seiner Tochter Charlie (Yuna Bennett) nach seiner verschollenen Frau Paula (Peri Baumeister) sucht. Die Astronautin ist kurz nach einer Mission mitsamt dem Flugzeug verschwunden, das sie nach Hause bringen sollte. Bald schon findet Sven allerdings mysteriöse Hinweise auf ihr Schicksal. Kürzlich veröffentlichte Netflix erste Bilder und einen Starttermin:

Ob Das Signal an Dark heranreicht, werden Fans erst in ein paar Monaten erfahren. Fitz war es indes wichtig, dass die Netflix-Serie den für viele Fans größten Game of Thrones-Fehler nicht wiederholt.

"Wir haben ja alle gesehen, was passiert, wenn es nur noch darum geht, die Erwartungen zu brechen – dann hast du die letzte Staffel von Game of Thrones", so der Schauspieler im Moviepilot-Interview zu den Herausforderungen einer Netflix-Serie. "Aber man muss trotzdem gucken, wie es in sich spannend und berührend und überraschend und trotzdem nachvollziehbar bleibt."



Wann erscheint Das Signal auf Netflix?

Das Signal erscheint am 7. März 2024 auf Netflix. Vor der Kamera werden neben Fitz, Baumeister und Bennett auch deutsche Schauspiel-Ikonen wie Katharina Thalbach (Die Blechtrommel) und Meret Becker (Das Leben ist eine Baustelle) zu sehen sein.

