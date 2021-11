Netflix' Once Piece-Serie wird wahr: Seht die Besetzung für Ruffy und die Strohhut-Piraten auf ersten Bildern

Netflix' Live-Action-Verfilmung von One Piece wird Realität: Denn nun ist die Besetzung der Serie bekannt. Wer spielt Ruffy, Nami und Co.? Hier seht ihr die ersten Bilder.

Death Note, Pokémon und Cowboy Bebop – Realverfilmungen von Anime-Serien sind extrem populär. Eine der größten ist gerade in Planung. Denn Netflix hat sich auf die Piratenflaggen geschrieben, One Piece ein Live-Action-Gesicht zu schenken. Die geplante One Piece-Serie nähert sich nun der Realität, denn die Besetzung für die Hauptfiguren unter den Strohhut-Piraten steht fest. Hier könnt ihr einen Blick auf die Darsteller:innen werfen, inklusive Ruffy, Nami und Lysop.

Das ist die Besetzung der One Piece-Serie von Netflix

Auf Wanted-Postern und in einem Video wurden der Cast der kommenden Netflix-Serie präsentiert. Angeführt wird er von dem Mexikaner Iñaki Godoy, der bisher vor allem in spanisch-sprachigen Produktionen zu sehen war. Der Ruffy-Darsteller wird mit Fear Street-Star Emily Rudd sowie Mackenyu (Ruroni Kenshin: Final Chapter), Jacob Romero Gibson (All Rise) und Taz Skylar (Boiling Point) vor der Kamera stehen (via Deadline ).

Im Video stellt sich der One Piece-Cast vor (und das Serien-Logo seht ihr auch):

One Piece - Cast feiert Besetzung (English)

Außerdem findet ihr hier die veröffentlichten Wanted-Poster:

One Piece-Besetzung: I ñaki Godoy spielt Monkey D. Ruffy

© Netflix

One Piece-Besetzung: Mackenyu spielt Lorenor Zorro

© Netflix Roronoa Zoro spielt Mackenyu

One Piece-Besetzung: Emily Rudd spielt Nami

© Netflix Emily Rudd spielt Nami

One Piece-Besetzung: Taz Skylar spielt Sanji

© Netflix Taz Skylar spielt Sanji

One Piece-Besetzung: Jakob Romero Gibson spielt Lysop

© Netflix Jakob Romero Gibson spielt Usopp

Wann kommt die One Piece-Serie zu Netflix?

Die 10 Episoden umfassende Live-Action-Serie über die Abenteuer der Strohhut-Piraten hat noch keinen Starttermin. Wir müssen also noch eine Weile warten, um zu sehen, wie nah sich die Serie an der Vorlage von Eiichiro Oda bewegt, der immerhin als Ausführender Produzent an Bord ist.

