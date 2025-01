Netflix plante gewaltige Sci-Fi-Serie, aber das Projekt scheiterte: Jetzt soll Horizon Zero Dawn als Film kommen

Das Sci-Fi-Videospiel Horizon Zero Dawn soll seit einiger Zeit verfilmt werden. Nach dem Aus für die Netflix-Serie ist jetzt eine Filmversion auf dem Tisch.

Fans des Videospiels Horizon Zero Dawn wurde diese Woche neue Hoffnung gemacht. Nachdem die Netflix-Serienadaption des abenteuerlichen Sci-Fi-Stoffes im Windschatten von Anschuldigungen gegen den designierten Showrunner abgesäbelt wurde, soll nun ein neues Projekt über Endzeitjägerin Aloy in Arbeit sein.

Horizon Zero Dawn als Videospielverfilmung: Sony offenbart neuste Pläne für das Sci-Fi-Abenteuer

Auf der jüngsten Sony-Pressekonferenz namens Creative Entertainment Vision (CES ) offenbarte der Konzern mehrere Pläne für seine Unterhaltungssparte. Neben einem Live-Action-Film zum Thema Helldivers und einer Animationsserie basierend auf dem Game Ghost of Tsushima ging es dabei um das beliebte Videospiel Horizon Zero Dawn. Man sei laut The Verge aber noch ganz am Anfang, den Stoff als Filmversion zu entwickeln, weshalb noch keine beteiligten Personen genannt wurden.

In Horizon Zero Dawn schlüpft man in eine postapokalyptische Version der Vereinigten Staaten, die 1000 Jahre nach dem Zusammenbruch der Zivilisation von monströsen Maschinen überrannt sind. Als Jägerin Aloy (mit der Stimme von Ashly Burch) vom Stamm der Nora kämpft man sich mit Speer, Bogen und einem Sci-Fi-Gerät namens Focus an mechanischen Dinos und allerlei Gegnern vorbei, um das Geheimnis ihrer Vergangenheit zu entschlüsseln.

In der Zwischenzeit wurden auch eine Fortsetzung namens Horizon Forbidden West und ein Spin-off mit dem Titel Horizon Call of the Mountain für die PlayStation veröffentlicht.

Game-Adaptionen galten lange Zeit als verfluchtes Unter-Genre im Unterhaltungsbereich. Mittlerweile haben Titel wie The Last of Us und die Sonic the Hedgehog-Filme aber bewiesen, dass sie sowohl hochwertig als auch erfolgreich sein können.

Videospielverfilmungen, die uns in diesem Jahr erwarten, sind unter anderem:

Darüber hinaus befinden sich auch noch Film- und Serienprojekte zu Games wie BioShock, Death Stranding, God of War oder The Legend of Zelda in Entwicklung.

