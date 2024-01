Netflix schaufelt Millionengrab: Sci-Fi-Blockbuster mit Halle Berry ist fertig, aber wird nie kommen

Nicht nur große Superhelden-Blockbuster werden dieser Tage einfach eingestampft. Netflix hat sich dazu entschieden, einen abgedrehten Sci-Fi-Film mit Halle Berry in den Giftschrank zu sperren.

Eigentlich sollte The Mothership schon letztes Jahr bei Netflix erscheinen. Wie sich nun herausstellt, werden wir den Science-Fiction-Blockbuster mit Moonfall-Star Halle Berry in der Hauptrolle vermutlich niemals sehen – und das, obwohl der Film seit über zwei Jahren abgedreht ist. Für die Veröffentlichung gibt es mehrere Probleme.

Netflix sperrt The Mothership mit Halle Berry in den Giftschrank

Dass Studios große Filme, die in der Produktion bereits Millionen verschlungen haben, einfach in den Giftschrank sperren, ist im Jahr 2024 leider nichts Ungewöhnliches mehr. Warner Bros. Discovery sorgte zuletzt für Schlagzeilen, da sich der Konzern dazu entschieden hatte, abgedrehte Filme aus Steuergründen zu streichen.

Das beste Beispiel ist Batgirl, der das DC Extended Universe um eine neue Superheldin erweitern sollte. Jetzt schlummert der Film gut gesichert auf einer Festplatte und das DCEU ist Geschichte. Bei The Mothership sieht die Sache ein bisschen anders aus, wie der in der Regel verlässlich Scooper Jeff Sneider in seinem Newsletter schreibt.

Die Dreharbeiten von The Motership fanden vom 14. Juni 2021 bis zum 9. August 2021 in Boston, Massachusetts statt. Um den Film zu veröffentlichen, wären umfangreiche Reshoots notwendig. Nachträgliche Dreharbeiten sind für gewöhnlich in die Produktion eines Blockbusters eingeplant. Trotzdem kosten sie viel Geld.

Der Sci-Fi-Film scheitert an einem Problem, mit dem schon James Cameron bei Avatar 2 zu kämpfen hatte

Was die Sache verkompliziert: The Mothership wurde mit vielen jungen Schauspieler:innen gedreht, die in den vergangenen zwei Jahren deutlich älter geworden sind. Über dieses Problem ist auch James Cameron bei Avatar: The Way of Water gestolpert. Schauspieler Jack Champion musste große Teile des Films zweimal drehen.

Die Nachdrehs von The Mothership wären aufwendig, zeitintensiv und teuer. Zudem verzögert sich die Postproduktion des Films. Ausgehend von Sneiders Worten klingt es, als will Netflix den Film nicht länger mit sich herumtragen. Deswegen hat der Streamer das von Matt Charman geschriebene und inszenierten Projekt auf Eis gelegt.

The Mosphership wurde im Zuge seiner Ankündigung als Sci-Fi-Abenteuer umschrieben, in dem Halle Berry eine Frau namens Sara Morse spielt, deren Mann auf mysteriöse Weise verschwunden ist. Unter ihrem Haus entdeckt sie ein außerirdisches Objekt und begibt sich mit ihren Kindern auf die Suche nach ihrem Mann und der Wahrheit.

