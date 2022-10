Netflix-Serie vom Dahmer-Macher: Kommt The Watcher Staffel 2?

The Watcher ist zur Zeit die beliebteste Serie auf Netflix. Viele Fans können vom neuen Hit des Dahmer-Machers nicht genug bekommen. Kommt eine zweite Staffel?

Mit The Watcher hat Dahmer-Schöpfer Ryan Murphy erneut einen Netflix-Hit gelandet. Die Thriller-Serie hält sich seit Erscheinen vor wenigen Tagen auf Platz 1 der Serien-Charts. Viele Zuschauer würden gerne mehr sehen. Aber ist eine zweite Staffel realistisch?

The Watcher auf Netflix: Auf die Staffel 2-Frage gibt es eine klare Antwort

Mit Blick auf die bisherige Planung können wir auf die Frage eine eindeutige Antwort geben. Nein, eine zweite Staffel The Watcher wird nicht kommen. Der Netflix-Hit war von Anfang an als sogenannte Limited Series auf eine einzige Staffel ausgelegt.

Es gibt zwar auch Fälle von eben solchen Serien, die aufgrund der großen Nachfrage doch um eine zweite oder mehr Staffeln verlängert wurden. Mare of Easttown ist so ein Fall. The Watcher basiert allerdings auf wahren Begebenheiten, das Martyrium der Familie Brannock ist mit Staffel 1 quasi zu Ende erzählt.

Eine zweite Staffel müsste sich also vom ursprünglichen Konzept der Serie wegbewegen und die Geschichte mit fiktiven Elementen fortsetzen. Ob Murphy bereit wäre, sich mit einem so großen Schritt vom erfolgsträchtigen True Crime-Konzept zu entfernen, scheint mehr als fraglich.

Wollt ihr eine zweite Staffel von The Watcher sehen?