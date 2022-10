Sorry, Netflix: Disney+ kriegt sein eigenes Dahmer und das ist der deutsche Starttermin

Nach Dahmer geht der True Crime-Hype bei Disney+ bald in die nächste Runde. Ab November könnt ihr Candy über einen realen Mordfall mit einer verwandelten Jessica Biel streamen.

Der extreme Erfolg von Netflix' Dahmer - Monster: Die Geschichte von Jeffrey Dahmer hat mal wieder gezeigt, dass das True Crime-Genre beliebter denn je ist. Deutsche Fans dürfen sich bei einem anderen Streamingdienst schon bald auf Nachschub freuen.

Ab November veröffentlicht Disney+ alle fünf Episoden der Mini-Serie Candy. Die Produktion über einen schockierenden, realen Mordfall trumpft vor allem mit einer extrem verwandelten Jessica Biel auf.

Schaut hier noch einen Trailer zu Candy:

Candy - S01 Trailer (English) HD

True Crime-Serie Candy bei Disney+ dreht sich um realen Axtmord

In der Hauptrolle spielt Jessica Biel die Hauptfigur Candy Montgomery, die sich in den 80ern ein vorbildliches Leben mit einem erfolgreichen Ehemann, zwei Kindern und einem schönen Haus aufgebaut hat. Trotzdem verliert sie mehr und mehr Kontrolle durch den Druck, sich immer stärker an äußere Erwartungen anzupassen. Bis es zu einem tödlichen Ereignis kommt.

Ähnlich wie Dahmer beruht die Serie auf einer realen Persönlichkeit und dem Mord, den sie schließlich beging. Nach dem US-Start im März kommen alle fünf Episoden der Serie am 9. November in Deutschland zu Disney+.

Neben Jessica Biel spielen in Candy unter anderem noch Melanie Lynskey, Timothy Simons, Pablo Schreiber und Raúl Esparza mit.

Die 20 besten Serienstarts im Oktober: The Walking Dead-Finale und Netflix-Horror

Ihr braucht noch mehr frische Streaming-Tipps? Die spannendsten Serien, die ihr im Oktober bei Netflix, Amazon, Disney+ und mehr streamen könnt, findet ihr hier in der Monats-Vorschau:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Wir haben die langen Startlisten der Streamingdienste geprüft und stellen euch die 20 großen Highlights des Monats im Moviepilot-Podcast Streamgestöber vor. Mit dabei sind gefeierte Geheimtipps wie The Bear, das große The Walking Dead-Finale sowie jede Menge gruseliger Serienkost zu Halloween.

*Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf über diese Links oder beim Abschluss eines Abos erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.



Wollt ihr euch Candy bei Disney+ anschauen?