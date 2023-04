Netflix-Serie wird nach Staffel 1 eingestampft – obwohl sie den wichtigsten deutschen TV-Preis bekommt

Queer Eye Germany wird nach Staffel 1 abgesetzt. Und das, obwohl die Jury der Netflix-Serie den prestigeträchtigen Grimme-Preis für besondere Leistungen erhält.

Selbst wegweisende Serien erfüllen nicht immer die Quoten. Dieses Credo muss in den Augen der Fans momentan auf Queer Eye Germany zutreffen. Denn obwohl die Netflix-Serie gerade mit dem Grimme-Preis ausgezeichnet wurde, wird der Streamer ihr keine zweite Staffel gönnen.

Netflix setzt Queer Eye Germany ab – trotz preisgekrönter Jury

Wie der Tagesspiegel bereits Ende 2022 berichtete, wird Netflix die deutsche Variante des US-amerikanischen Makeover-Formats Queer Eye nicht um eine zweite Staffel verlängern. Gründe nannte der Streamingdienst keine. Es ist wahrscheinlich, dass die Serie schlicht nicht die erwarteten Zuschauer:innenzahlen erfüllte.

Gleichzeitig gilt sie in Teilen der deutschen Medienwelt als beispielhaft und wegweisend. Insbesondere mit Blick auf die Besetzung, die am 21. April 2023 den prestigeträchtigen Grimme-Preis erhält. Der Serie gelinge "dank eines herausragenden Casts der sensible und berührende Angang", so die Grimme-Preis -Jury.

Queer Eye Germany richtet sich in der Idee nach dem US-Original. In der deutschen Version besucht ein Ensemble aus Leni Bolt, David Jakobs, Jan-Henrik Scheper-Stuke, Ayan Yuruk und Aljosha Muttardi Hilfe suchende Menschen, deren Leben sie in Sachen Aussehen, Mode, aber auch Selbstwertgefühl und Gesundheit zu optimieren suchen.

Podcast: Die 20 besten Serienstarts im April bei Netflix, Amazon und mehr

Ihr braucht noch mehr frische Streaming-Tipps? Die spannendsten Serien, die ihr im April bei Netflix, Prime Video, Sky, Disney+ und mehr streamen könnt, findet ihr hier in der Monats-Vorschau:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Wir haben die langen Startlisten der Streamingdienste geprüft und stellen euch die 20 großen Highlights des Monats im Moviepilot-Podcast Streamgestöber vor. Mit dabei sind Amazons zweitteuerste Serie der Welt, der umjubelter Krimi-Hit Poker Face, die Grey's Anatomy-Rückkehr und die letzten Staffeln zu Succession und Barry bei Sky.

*Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf über diese Links oder beim Abschluss eines Abos erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.