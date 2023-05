Netflix setzt schon wieder Fantasy-Liebling nach einer Staffel ab und Fans sind entsetzt: "Meine Tochter trauert wie um einen Freund"

Netflix hat erneut eine Fantasy-Serie nach nur einer Staffel abgesetzt. Die Entscheidung löst bei den Fans Wut und Enttäuschung aus.

Mit Lockwood & Co geht es nicht weiter. Die Young Adult-Serie um eine Gruppe von jungen Detektiv:innen, die in einem alternativen London Geister jagt, wurde von Netflix nach einer Staffel abgesetzt. Fantasy-Fans sind alles andere als begeistert.

"Netflix hat keinen Finger gerührt": Fantasy-Fans kritisieren Lockwood & Co-Absetzung

Wie Variety berichtet, hat Netflix die Serie nach einer Vorlage von Jonathan Stroud aus finanziellen Gründen aus dem Programm gestrichen. Auf Strouds Bestätigung hin (via Sportskeeda ) schütteten viele Fans auf Twitter ihre Herzen aus.

"Meine Tochter trauert, als hätte sie einen Freund verloren", klagt etwa eine Mutter über die Absetzung. "Netflix hat riesigen Fehler gemacht", stellt ein weiterer Fan fest. Ein dritter Zuschauer gibt der Strategie des Streamers selbst die Schuld: "Netflix hat keinen Finger gerührt, um die Serie zu bewerben. Also konnte sie nicht die notwendigen Zahlen erreichen."

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Es ist längst nicht das erste Mal, dass der Streamer dieses Jahr eine Serie nach der ersten Staffel nicht verlängern will. In den bisherigen Netflix-Absetzungen 2023 finden sich unter anderem Fan-Favoriten wie 1899 oder Man vs. Bee.

Für episches Heimkino: Das ist einer der besten Ultrakurzdistanz-Beamer *

Podcast: Die 20 besten Serienstarts im Mai bei Netflix, Amazon und mehr

Ihr braucht noch mehr frische Streaming-Tipps? Die spannendsten Serien, die ihr im Mai bei Netflix, Prime Video, Disney+ und mehr streamen könnt, findet ihr hier in der Monats-Vorschau:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Wir haben die langen Startlisten der Streamingdienste geprüft und stellen euch die 20 großen Highlights des Monats im Moviepilot-Podcast Streamgestöber vor. Mit dabei sind der dystopische Sci-Fi-Geheimtipp Silo, Netflix-Action mit Arnold Schwarzenegger und das umjubelte Western-Drama 1923.

*Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf über diese Links oder beim Abschluss eines Abos erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.