Netflix und Co. können einpacken: Paramount+ 12 Monate gratis & HD-TV für nur 5 Euro pro Monat

Eine Riesenauswahl an Filmen und Serien erwartet euch in dem unfassbar günstigen Angebot von waipu.tv und Paramount+. Nur 5 Euro im Monat kostet das TV und Streaming Angebot - diesen Preis schaffen Netflix und Co. nicht.

Waipu.tv lockt wieder neue Zuschauer:innen mit einem unschlagbaren Angebot, damals habe ich zugeschlagen und würde es immer wieder tun, denn im linearen Fernsehen verstecken sich echte Filmperlen, die oftmals nicht in Streaming-Abos enthalten sind. Noch dazu ist es im Vergleich zur Konkurrenz unfassbar günstig. Ein Jahr lang zahlt ihr für waipu.tv nur 5 Euro im Monat und bekommt Paramount+ gratis dazu. 1 Jahr gratis Paramount+ und waipu.tv für 5 Euro pro Monat Deal Zu waipu.tv Riesenauswahl an Filmen und Serien mit waipu.tv und Paramount+ Dem linearen Fernsehen hatte ich schon vor Jahren abgeschworen, doch überraschenderweise ist waipu.tv zu meiner meistgenutzten Streaming-App geworden. Unter den 280 Sendern sind auch 72 Pay-TV-Channel enthalten, die zum Teil auf Filme spezialisiert sind. Beispielsweise finden sich bei Filmtastic, CNMA Arthouse oder Home of Horror echte Klassiker und Genreperlen, die ihr zum Teil gar nicht mehr bei anderen Streaming-Anbietern im Abo findet. In der waiputhek gibt es außerdem 30.000 Filme und Serien auf Abruf. Hier könnte die Ordnung und Suchfunktion besser sein, fündig wird man trotzdem. Wer zeitlich unabhängig bleiben will, nutzt die 100 Stunden Aufnahmespeicher. So nimmt mir waipu.tv * automatisch täglich eine Folge Buffy - Im Bann der Dämonen auf oder andere Filme, die ich nicht verpassen möchte. Wenn noch Familienmitglieder:innen etwas schauen möchten, sind bis zu vier Streams gleichzeitig möglich. waipu.tv waipu.tv und Paramount+ Im Paramount+ Abo, das es per Gutscheincode für ein Jahr gratis gibt, erwarten euch ebenfalls richtige Serien und Film-Highlights. Aushängeschild sind die spannende Mysteryserie Yellowjackets und die beliebte Western-Familiensaga Yellowstone mit Kevin Costner, sowie deren Ableger 1883 und 1923 mit Harrison Ford. Sci-Fi-Fans können sich auf Star Trek: Discovery freuen und für Film-Liebhaber:innen gibt es unter anderem Scream VI, Transformers: Aufstieg der Bestien und Mission: Impossible - Dead Reckoning zu sehen. 1 Jahr gratis Paramount+ und waipu.tv für 5 Euro pro Monat *

Fast 200 Euro sparen mit dem unfassbar günstigen TV + Streaming Angebot Das Abo müsst ihr für ein Jahr abschließen und zahlt damit insgesamt 60 Euro. Normalerweise kostet das waipu.tv Perfect Plus Abo 13 Euro im Monat, das Paramount+ Paket hat einen Wert von monatlich 8 Euro, wodurch ihr in dem Jahr eine Ersparnis von 192 Euro habt. Nach 12 Monaten steigt der Preis dann auf die regulären Kosten von 13 Euro exklusive des Paramount+ Abos. Wem das zu teuer ist, der kann problemlos monatlich kündigen.

*Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf oder Abschluss eines Abos über diese Links erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.