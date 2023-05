Netflix unterbricht eine seiner besten Serien – doch den Grund für den Cobra-Kai-Stopp dürften selbst Super-Fans verstehen

Jetzt hat es die erste Netflix-Serie getroffen: Cobra Kai Staffel 6 wird nach dem Autor:innen-Streik in Hollywood wohl später kommen. Wir erklären, was dahinter steckt.

Erst vor kurzem begannen die Arbeiten an neuen Cobra Kai-Folgen. Die Fortsetzung der Karate Kid-Reihe aus den 80er Jahren entwickelte sich bei Netflix zu einem gefeierten Hit. Staffel 6 soll die letzte sein. Die Wartezeit auf die finalen Episoden wächst allerdings. Der Grund: Der Writer's Room, in dem die Drehbücher entstehen, wird eingefroren. Hollywoods Drehbuch-Autor:innen streiken seit Dienstag.

Cobra Kai ist die erste Netflix-Serie von wahrscheinlich vielen, die die Auswirkungen des Ausstands zu spüren bekommt.

"Leider notwendig": Der Cobra Kai-Showrunner unterstützt den Drehbuch-Streik

Die Gewerkschaft der Drehbuchautoren (WGA) rief am Dienstag ihre Mitglieder zum Streik auf. Mehrere Tausend Autor:innen von Filmen, Serien und Shows legen auf unbestimmte Zeit die Arbeit nieder. Einen Streik dieser Größe gab es in Hollywood zuletzt 2007. Auslöser ist die wirtschaftliche Lage der Autor:innen, die sich im Streaming-Zeitalter zunehmend verschlechterte.



Jon Hurwitz leitet den Cobra Kai-Writer's Room. Er unterstützt in einem Twitter-Post die Maßnahmen, wenngleich die Auswirkungen für Fans zunächst frustrierend sind. Es seien "keine lustigen Zeiten, aber leider ist es notwendig." Hurwitz stellt in Aussicht: Sobald ein "fairer Deal" vorliege, werde sich das Team wieder an die Arbeit machen.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Wie lange dauert die Cobra Kai-Pause?

Wie lange die Arbeit an Cobra Kai Staffel 6 unterbrochen ist, hängt davon ab, wie lange der Streik andauert. Der Streik wiederum dauert so lange, bis die beiden Parteien sich auf neue Bedingungen geeinigt haben. Und die Fronten sind verhärtet. Expert:innen gehen derzeit von einer Streikdauer bis in den Herbst 2023 aus. Der letzte Streik 2007/2008 dauerte dreieinhalb Monate.

Handlung und mehr: Was über Cobra Kai Staffel 6 bekannt ist

Welche Netflix-Serien sind außerdem betroffen?

Von den großen Netflix-Serien dürfte auch Stranger Things Staffel 5 die Auswirkungen des Streiks spüren, wenn auch nicht ganz so stark. Die Arbeiten an den Büchern liefen seit November. Der Dreh sollte im Sommer beginnen, eine leichte Verzögerung ist wahrscheinlich. Serien wie The Witcher (Staffel 3), The Umbrella Academy (Staffel 4) und Bridgerton (Staffel 3) sind bereits abgedreht und werden wie geplant erscheinen.