Cobra Kai Staffel 6 könnte die letzte sein: Wann und wie geht es weiter?

Wann kommt Cobra Kai Staffel 6 zu Netflix? Lest hier das wahrscheinliche Startdatum. Außerdem spekulieren über das wohl nahende Ende der Serie und die Handlung in Staffel 6.

Es folgen Spoiler zu Cobra Kai Staffel 5: Bei Netflix ist gerade die bisher spannendste und brutalste Cobra Kai-Staffel zu Ende gegangen. Daniel LaRusso und seine Verbündeten von Eagle Fang und Miyagi-Do besiegten den Schurken Terry Silver in einem mitreißenden Showdown.

Die einstige YouTube-Originalserie hat sich bei Netflix zu einem Dauerbrenner entwickelt. Auch nach 5 Staffeln zeigen Fans der Karate-Soap keinerlei Ermüdungserscheinungen. Eine offizielle Bestätigung für Season 6 durch Netflix fehlt noch. Aber dass der Streamingdienst seinen Erfolg um mindestens eine weitere Staffel verlängert, ist nur Formsache. Etwas kniffliger ist da schon die Frage nach der Zukunft über Staffel 6 hinaus.

Start: Wann kommt Cobra Kai Staffel 6?

Unsere Einschätzung: Cobra Kai Staffel 6 kommt im September/Oktober 2023. Die Cobra Kai-Macher:innen arbeiten seit Jahren im Akkord. Zwischen zwei Staffeln Stranger Things liegen auch mal mehrere Jahre, Cobra Kai Staffel 5 kam nur 9 Monate nach Staffel 4, was aber auch daran lag, dass die Seasons direkt nacheinander gedreht wurden. Die Produktion zu Staffel 6 indes hat noch nicht begonnen. Zu über einem Jahr Wartezeit sollte es dennoch nicht kommen.

Cobra Kai - S05 Trailer (Deutsch) HD

Handlung: Worum geht es Staffel 6 von Cobra Kai?

Eagle Fang und Myagi Do haben sich für das internationale Karate-Turnier Sakai Taikai qualifiziert. Dieser Wettbewerb auf der größtmöglichen Bühne dürfte die Rahmung für Staffel 6 bieten. Die erste Hälfte könnte sich der Vorbereitung widmen, die zweite dem Wettstreit selbst. Die Rückkehr von John Kreese nach dessen Hannibal-Lector-haftem Ausbruch bringt zusätzliche Würze. Schließlich hauten Johnny und Daniel ihren alten Feind zuvor über die Ohren.

Warum Staffel 6 der endgültige Cobra Kai-Abschluss sein könnte

In einem Interview sagte Showrunner Josh Heald über die Staffel 6-Pläne:

Wir haben noch einige Tricks auf Lager, um uns von diesem Punkt aus zu bewegen. Aber es wird mit jeder Staffel größer. Und wir versuchen immer, uns nicht selber zu plagiieren.

Das klingt zumindest nicht so, als wollte das Team noch endlos Staffeln an Netflix liefern. In der Tat wirken die Verhältnisse im Valley so aufgeräumt wie nie. Robby und Miguel haben ihren Streit beigelegt. Miguel hat zudem seinen Vater kennengelernt und mit diesem Kapitel abgeschlossen (sein Besuch in Mexiko könnte natürlich ungeahnte Folgen haben). Der zu Beginn der Serie noch orientierungslose Johnny ist angekommen, er und Carmen erwarten ein Kind. Der Endgegner Terry Silver ist niedergerungen und viel schlimmer als mit ihm kann es unmöglich werden: Damit hat Daniel LaRusso sein Trauma besiegt.

Alles in allem sind die klassischen Cobra Kai-Konflikte abgebaut. Würden alte Streits wieder aufbrechen, würde man sich im Kreis drehen. Staffel 5 wirkt noch nicht wie der Endpunkt, aber sie bildete die Brücke für ein langsames harmonisches Auslaufen der Serie mit einer finalen Season, in der noch mal der Sport und die neu geknüpften Freundschaften aufblühen können. Ein Rückblick auf das Erreichte und Durchlebte. Dazu passt auch das große Fragezeichen John Kreese. Er ist die letzte Altlast, mit der die Serie vor ihrem Ende zu ihren Wurzeln in den Filmen zurückkehren könnte.

Kommen Cobra Kai Spin-offs?

Wie so oft bedeutet das Ende einer Serie nicht das Ende des Franchise. Genau wie etwa Game of Thrones aktuell kann Cobra Kai mit Spin-offs fortgeführt werden, die sich neuen Winkeln des Karate-Universums widmen. Showrunner Hayden Schlossberg sagt, er und sein Team konzentrierten sich derzeit auf Cobra Kai, hätten aber Spin-off-Ideen im Kopf . Und Cobra Kai ist ja das beste Beispiel, wie gut ein Spin-off oder in diesem Fall ein Sequel funktionieren kann.

Wie seht ihr die Cobra Kai-Zukunft?