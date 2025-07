Netflix-User wird gehackt, ändert Passwort nicht und Hacker fängt an, ihm Filme zu empfehlen

Ein Netflix-User musste feststellen, dass er unfreiwillig sein Konto geteilt hatte. Was dann folgte, klingt beinahe wie der Beginn eines Hollywood-Films.

Wie heißt es noch so schön? Die besten Geschichten schreibt das wahre Leben. Und sie werden glücklicherweise gelegentlich auf Reddit geteilt. So auch vor dreizehn Jahren, als ein Nutzer von einer außergewöhnlichen Begegnung in seinem Netflix-Account berichtete.

Wie ein Netflix-Hack zum Filmaustausch wurde: Dieser User überrascht mit außergewöhnlicher Geschichte

Vor dreizehn langen Jahren eröffnete ein User auf Reddit einen Thread, um eine spannende Begebenheit zu teilen, die ihm widerfahren war:

Mein Netflix Instant-Konto wurde vor zwei Jahren gehackt, aber die Person ließ das Passwort unverändert und nutzte das Konto heimlich. Wenig später stellte ich fest, dass unter 'kürzlich angesehen' keiner meiner Filme war.

Diese Entdeckung schien den Nutzer allerdings nicht sehr zu belasten. Und ganz so heimlich verlief das Ganze auch wieder nicht. Denn wie er ausführte, geschah Folgendes:

Seitdem fügen dieser Mann/diese Frau und ich Dinge in die Warteschlange ein, damit der andere sie sehen kann. Wir fügen Filme ein und lassen den anderen bewerten, die Bewertung ist sozusagen unsere Art zu sagen, ob uns der Film gefallen hat oder nicht.

Dabei, betonte der Reddit-Nutzer, sind sie einander (zumindest bis zum damaligen Zeitpunkt) noch nie begegnet:

Die Person hat sich nie bei mir gemeldet. Ich nehme aber an, dass er/sie meine E-Mail-Adresse hat, weil sie mein Konto gehackt hat. Ich bin damit zufrieden, den Rest meines Lebens diese Person weder zu sehen noch mit ihr zu sprechen.

Das Hacken und ungefragte Benutzen von Netflix-Accounts ist sicher keine Seltenheit. Hacken, ungefragtes Benutzen von Netflix-Accounts und gleichzeitige Filmempfehlungen hingegen sind wahrscheinlich weniger an der Tagesordnung. Für den Reddit-Nutzer aber wohl so weit kein Problem:

Ich habe dieses Bild von ihr in meinem Kopf, ich will nicht enttäuscht werden.

Irgendwie sympathisch, wie sich die beiden Filmfans angenähert (oder kann man beinahe sagen, angefreundet?) haben. Gut zu wissen, dass ein gehackter Account nicht unbedingt zu Frust führen muss, sondern einem auch unerwartete neue Filmerlebnisse bescheren kann.