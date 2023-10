Netflix verfilmt Fantasy-Serie Avatar mit viel Aufwand neu: Vergleicht die neue Besetzung mit den Zeichentrick-Vorbildern

Nächstes Jahr kommt ein gewaltiges Fantasy-Projekt bei Netflix auf uns zu: Eine der beliebtesten Zeichentrick-Serien erhält ein Live-Action-Remake. Vergleicht jetzt schon den gezeichneten Cast mit der echten Besetzung von Avatar: Herr der Elemente.

Netflix legt mit der großen Fantasy-Serie Avatar: Der Herr der Elemente die gleichnamige Zeichentrick-Serie (2005-2008) aus den USA neu auf. Nach dem jüngsten Netflix-Erfolg von One Piece warten die Fans gespannt auf das nächste Remake einer animierten Vorlage. Als ungefähres Start-Datum ist bisher nur das Jahr 2024 bekannt. Voraussichtlich kommt die Serie im ersten Halbjahr.

Erste Bilder enthüllten bereits die Stars von Netflix' Realserien-Remake, das uns die gefloppte Kino-Version Die Legende von Aang (2010) vergessen lassen soll. Wir stellen den animierten Cast der Neu-Besetzung gegenüber, um euch einen ersten Vorgeschmack auf die neue Avatar-Serie zu geben.

Avatar: Herr der Elemente – Vergleicht die Besetzung von Netflix' Fantasy-Serie mit ihren Vorbildern

Der erste Ankündigungs-Teaser zu Avatar: Herr der Elemente (The Last Airbender) kam bereits im Juni 2023, zeigte aber noch keine Charaktere in Aktion. Dafür offenbarte Netflix aber schon den kompletten Cast der neuen Avatar-Serie und zeigte einige von ihnen auf ersten Bildern nun in voller Kostümierung. Wir stellen die neuen Schauspielerinnen und Schauspieler zum direkten Vergleich ihren gezeichneten Fantasy-Vorbildern gegenüber.

Alle 3 Staffeln der Zeichentrick-Serie Avatar: Herr der Elemente könnt ihr aktuell bei Netflix, Paramount+ *, WOW * und Amazon Prime * streamen.

Gordon Cormier spielt Aang in Netflix' Avatar-Cast

Nickelodeon/Netflix Avatar-Figuren-Vergleich: Aang

Die Hauptfigur der Serie Avatar ist der Junge Aang, von den Luftnomaden. In einer Welt, in der unterschiedliche Stämme die Elemente kontrollieren können, ist er der letzte seiner ausgelöschten Art: ein Luftbändiger. Er soll zum Auserwählten, dem titelgebenden Herrn der Elemente werden, indem er Luft, Erde, Wasser und Feuer zu lenken lernt. Andernfalls droht die kriegerische Feuer-Nation das Land endgültig zu unterwerfen.



Kiawentiio spielt Katara in Netflix' Avatar: Herr der Elemente

Nickelodeon/Netflix Avatar-Figuren-Vergleich: Katara

Katara ist eine Wasserbändigerin mit der Fähigkeit zu heilen. Sie schließt sich Aangs Reise mit ihrem Bruder Sokka an und wird zu seiner engsten Verbündeten und guten Freundin.

Ian Ousley verkörpert in Netflix' Avatar Sokka

Nickelodeon/Netflix Avatar-Figuren-Vergleich: Sokka

Kataras Bruder Sokka ist ein Kämpfer des Wasserstamms. Er kann zwar keine Elemente kontrollieren, dafür aber gut mit Waffen umgehen, und schließt sich Aang ebenfalls an.

Dallas Liu ist Prinz Zuko in Netflix' Avatar-Remake

Nickelodeon/Netflix Avatar-Figuren-Vergleich: Zuko

Als Sohn von Feuerlord Ozai ist Zuko ein Prinz und Feuerbändiger, der allerdings in Ungnade gefallen ist. Indem er den letzten Luftbändiger Aang fängt, will er seine Ehre wiederherstellen.

Neue Avatar-Besetzung: Daniel Dae Kim ist Feuer-Lord Ozai

Nickelodeon/Netflix Avatar-Figuren-Vergleich: Ozai

Lord Ozai ist der tyrannische Herrscher der Feuer-Nation, der einen hundertjährigen Krieg entfesselt, um sich zum König der ganzen Welt aufzuschwingen. Neben seinem verbannten Sohn Zuko hat er noch eine Tochter: Prinzessin Azula.

Elizabeth Yu mimt für Netflix Azula

Nickelodeon/Netflix Avatar-Figuren-Vergleich: Azula

Anders als Zuko ist Azula bei ihrem Vater Ozai nicht in Ungnade gefallen. Ihr kommt als sadistischer Feuerbändigerin die Aufgabe zu, sowohl Aang als auch ihren Bruder zu jagen.

Ken Leung spielt Commander Zhao in Netflix' Avatar-Remake

Nickelodeon/Netflix Avatar-Figuren-Vergleich: Zhao

Der grausame Feuerbändiger Zhao ist ein Admiral von Feuerlord Ozais Flotte, der sich der Mission verschrieben hat, den Avatar vor allen anderen zu schnappen.

Paul Sun-Hyung Lee ist Onkel Iroh

Nickelodeon/Netflix Avatar-Figuren-Vergleich: Iroh

Im Gegensatz zu den meisten heißblütigen und machtversessenen Feuerbändigern, wie seinem Bruder Ozai, ist Iroh ein ruhiger, weiser Mann der Feuer-Nation und war für seinen Neffen Zuko einst ein Mentor.

Auch Appa ist in der Netflix-Serie wieder dabei

Nickelodeon/Netflix Avatar-Figuren-Vergleich: Appa

Appa ist ein Fantasy-Wesen, ein fliegender Himmelsbison, und nicht nur Aangs Reittier, sondern auch sein Freund.

Podcast-Tipp: Die 5 besten deutschen Netflix-Serien und warum das Ausland sie lieb

Bevor Avatar zu Netflix kommt bestaunen in unserem Podcast Streamgestöber den Aufstieg der deutschen Netflix-Serien – hierzulande und international:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Alles begann 2017 mit Dark. Mittlerweile gibt es 19 deutsche Netflix-Original-Serien – und da sind Dokus und Shows noch gar nicht mit eingerechnet. Welche sind die besten? Was feiern Fans und Kritiker:innen anderer Länder daran?