Netflix verfilmt Fantasy-Spiel, das seit 23 Jahren Freundschaften zerstört: Mega-Star ist im ersten Trailer nicht mal vor Kindern sicher

Netflix verfilmt das Fantasy-Kartenspiel Die Werwölfe von Düsterwald. Im ersten Teaser kann Hauptdarsteller Jean Reno niemandem trauen. Sogar der Nachwuchs wirkt gefährlich.

Netflix macht das Ende vieler Freundschaften zum Fantasy-Spektakel. Beim Kartenspiel Die Werwölfe von Düsterwald (oder schlicht Werwolf) hat die Spielmechanik aus Lug und Trug immerhin so manche Vertrauensbasis angegriffen. Der erste Teaser zur Adaption Die Werwölfe von Düsterwald zeigt Jean Reno in großer Not.

Schaut euch hier den Teaser zu Die Werwölfe von Düsterwald mit englischen Untertiteln an:

Family Pack - Teaser Trailer (English Subs) HD

Was passiert in Netflix' Fantasy-Adaption Die Werwölfe von Düsterwald?

In Die Werwölfe von Düsterwald wird eine Familie um Jean Renos Figur auf mysteriöse Art und Weise in das Spiel hineingezogen und landet in einer Gegend, die jede Nacht von Monstern heimgesucht wird. Fortan schlagen sie sich mit argwöhnischen Rittern und blutrünstigen Werwölfen herum. Die Suche nach deren Identität lässt sie sogar an ihren Kindern zweifeln, wie der Teaser offenbart.

In der Spielevorlage Die Werwölfe von Düsterwald nehmen Spieler:innen die Rollen von Dorfbewohner:innen oder Werwölfen an, die in der Nacht-Spielrunde unschuldige Bürger:innen töten, ohne ihre Identität zu offenbaren. In der folgenden Tag-Runde wird eine Person bestimmt, deren Verhalten den Dorfbewohner:innen verdächtig erscheint und die darum aus dem Spiel ausscheiden muss. Die Werwölfe versuchen alles, um unentdeckt zu bleiben.

Wann erscheint Die Werwölfe von Düsterwald bei Netflix?

Die Werwölfe von Düsterwald erscheint laut Trailer im Oktober 2024 bei Netflix. Neben Reno sind vor der Kamera auch Franck Dubosc (Liebe bringt alles ins Rollen) und Suzanne Clément (Mommy) zu sehen.

Podcast: Die bisher besten Streaming-Filme 2024 bei Netflix, Amazon und Co.

Wir wagen einen ersten Blick zurück in das Streaming-Jahr 2024 und stellen euch die fünf besten Streaming-Filme vor, die bis dato bei Netflix, Amazon und Co. erschienen sind.

An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden.

Knallharte Kampf-Action aus Deutschland, ein nachdenkliches Science-Fiction-Abenteuer mit Adam Sandler und neue Filme von gleich drei Regie-Größen: Im Streaming-Bereich gab es dieses Jahr schon einige starke Filme zu entdecken.