Netflix verliert eine der besten Serien der letzten 20 Jahre

Ihr habt noch einen Monat Zeit, um eine der besten Serien bei Netflix zu schauen. Wir erklären euch genau, warum jeder Serienfan Mad Men gesehen haben muss.

Seit genau drei Jahren beehrt Mad Men das Netflix-Angebot. Nach genau drei Jahren und einem Monat ist es damit vorbei. Denn die 7 Staffeln und 92 Folgen der epochemachenden Serie verschwinden aus dem Program des Streamingdienstes und hinterlassen damit ein großes Loch im Angebot. Am 14. Mai 2020 ist es so weit.

Euch Netflix-Abonnenten bleibt immer noch genug Zeit, die Staffeln mit einem verdichteten Marathon nachzuholen. Aber warum lohnt sich das?

Noch 1 Monat bei Netflix: Warum Mad Men so wichtig ist

Wenn ihr Breaking Bad mochtet, mit Game of Thrones gefiebert habt, in Die Sopranos und The Wire versunken seid, vielleicht mal gehört habt, dass Six Feet Under und Deadwood irgendwie wichtig sind, dann solltet ihr euch auch für Mad Men interessieren. Serien wie Romane zu erzählen, die Idee entstand in diesem exklusiven Zirkel.

© AMC Don Draper in Mad Men

Das Goldene Serienzeitalter begann vor 20 Jahren mit Die Sopranos und endete 2015 mit Mad Men. Das Finale ging schon unter im Rauschen des Peak-TV, dem Zeitalter des Serienüberflusses, in dem wir uns gerade befinden.



Mad Men und Breaking Bad inspirieren Netflix-Serien

Der harte Kern des Golden Age of TV begründete all das, was heute bei Netflix und HBO stattfindet. Ozark, Stranger Things, Watchmen und The Boys würde es ohne Mad Men und Co. nicht geben. Gerade Mad Men und Breaking Bad haben wahrscheinlich sogar empirisch nachweisbaren Einfluss auf das Serienangebot von Netflix.

Auch Disney hat einen Streamingdienst: Hier abonnieren

Über den Link könnt ihr euch über Disney+ informieren und ein Abo abschließen. Damit unterstützt ihr Moviepilot. Auf den Preis hat das keine Auswirkung. Zudem erhaltet ihr bei Moviepilot einen Überblick über das komplette Streaming-Programm, ihr könnt nach allen Filmen bei Disney+ sowie allen Serien bei Disney+ filtern.

Der Streamingdienst testete im vergangenen Jahrzehnt mit beliebten Serien, was bei den Abonnenten gut ankommt - und produzierte daraufhin Inhalte mit ähnlichen Figuren, Geschichten und Themen. Wenn Serien wie Mad Men (und vielleicht auch Breaking Bad) aus dem Angebot weichen, verschwinden so seine inspirierenden Säulen.

Absoluter Kritiker-Liebling: Darum geht es in Mad Men

Unabhängig von seiner fernsehhistorischen Bedeutung verehren TV-Kritiker die Geschichte um Don Draper (Jon Hamm), der als Werber in den 1960er-Jahren die gesellschaftlichen Umbrüche des Jahrzehnts beobachtet und selber in ihnen verhaftet ist. Über den Charakter Don Draper und eine legendäre Mad Men-Szene schrieb der Rolling Stone :

Don kann einen Raum zu Tränen zusammenschrumpfen lassen, in dem er das Kodak Carousel pitcht, auch wenn die glücklichen Familienerinnerungen, die er verkauft, eine Lüge sind. Nichts im Fernsehen war so verführerisch wie Mad Men - und Jahre später gibt es immer noch nichts Vergleichbares.

Mit Mad Men und seiner Bedeutung hat sich in den USA vor allem Alan Sepinwall befasst (Diesen Artikel über Mad Men solltet ihr lesen ). Er schreibt über Matthew Weiners Monument:

Mad Men hat uns mitgenommen auf eine reiche, herrliche, unvergessliche Reise zurück in die Zeit. Es hat uns zudem mitgetragen von einer großartigen Fernseh-Ära in eine andere. Es blieb konstant in seinem Stil, seiner Vision, seiner Großartigkeit, selbst als sich die Fernsehwelt mächtig aufwühlte.

Noch kurz bei Netflix: Kritikerliebling Mad Men in Zahlen

Bei Moviepilot hält Mad Men einen Bewertungschnitt von 8.1.

Die Serie liegt damit auf Platz 96 der besten Serien überhaupt.

Über seine Laufzeit von 8 Jahren gewann Mad Men 16 Emmys und 5 Golden Globes.

Der Mad Men-Plan bei Netflix: So viele Folgen müsst ihr schauen

Ab heute bis zum 14. Mai habt ihr 26 Tage Zeit, um die 92 etwa 50 Minuten langen Folgen zu schauen. Mit einem Pensum von etwa 3 bis 4 Folgen pro Tag seid ihr also gut dabei.

Netflix und Amazon: Streaming-Tipps für gute Laune und Ablenkung

In der Gute-Laune-Episode unseres Moviepilot-Podcasts Streamgestöber - auch bei Spotify - geben wir massenhaft Tipps zur Ablenkung bei Netflix, Disney+, Amazon & Co.:

Andrea, Esther und Jenny reden darüber, von welchen Filmen und Serien bei Netflix, Disney+ & Co. sie sich in dieser aufwühlenden Zeit an die Hand nehmen lassen. Egal ob Comedy oder Zeichentrick, Fantasy oder Horror, hier ist für jeden die perfekte Ablenkung dabei.



Nehmt ihr euch Mad Men vor?