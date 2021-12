Netflix' Vikings-Nachfolger Valhalla hat ein Startdatum – und das ist noch nicht die beste Nachricht

Der Serien-Start von Vikings: Valhalla bei Netflix steht endlich fest und ist nur noch wenige Monate entfernt. Außerdem versprechen neue Bilder die Wiederbelebung einer der größten Vikings-Stärke.

Vikings: Valhalla soll die Erfolgsserie Vikings beerben, muss dafür aber bei Netflix 100 Jahre nach der Original-Serie den Sprung in eine neue Zeit mit neuen Charakteren und veränderten Konflikten schaffen. Mit einem frisch verkündeten Startdatum bei Netflix, das gar nicht mehr so weit weg ist, haben wir jetzt endlich auch einen konkreten Termin, auf den wir uns freuen können. Und es gibt noch mehr gute Neuigkeiten...



Wann startet Vikings: Valhalla bei Netflix?

Etwas mehr als ein Jahr nach dem Finale von Vikings (Staffel 6 kam am 30. Dezember 2020) ist es soweit: Das Vikings-Sequel Valhalla startet am 25. Februar 2022 bei Netflix. In weniger als 3 Monaten wissen wir also, wie es weitergehen wird.

Bereitet euch mit dem Trailer auf Vikings: Valhalla vor

Vikings: Valhalla - Teaser 1 (English) HD

Zusätzlich zum Startdatum hat Netflix ein paar neue Bilder zu Vikings: Valhalla veröffentlicht. Was diese Einblicke zeigen, ist ungemein vielversprechend, denn das Gesehene mag ein Jahrhundert nach Vikings spielen, knüpft aber zugleich unmissverständlich an die alte Vikings-Stärke der frühen Staffeln an. Und zwar indem sie die spannendste Facette der Wikinger-Konflikte zurückbringt.

Barbaren vs. Christen: Neue Vikings Valhalla-Bilder zeigen Rückkehr zu Vikings-Wurzeln

Vikings: Valhalla läutet schon jetzt das Ende der Wikinger-Ära ein, doch auch wenn die heidnischen Nordmänner zum historischen Zeitpunkt der Sequel-Serie schon im Niedergang begriffen sind, darf noch einmal die größte Stärken der Mutter-Serie ausgespielt werden. Und Vikings war dann am Besten, wenn die Wikinger auf ihren England-Raubzügen im Kontrast zu den Christen aufliefen.



In der Verhandlung von sich aneinander reibenden Glaubensfragen, erhielt die Serie spannende Nuancen, die sich am besten in der ungewöhnlichen Freundschaft von Ragnar (Travis Fimmel) und Athelstan (George Blagden) spiegelten.

Die neuen Vikings Valhalla-Bilder zeigen, dass die Gegenüberstellung der "heidnischen Barbaren" und "frommen Christen" wieder ein wichtiger Bestandteil der neuen Serie sein wird. Nachdem Vikings sich zuletzt in inneren Konflikten und Russland-Exkursionen verlor, dürfen wir nun wieder pelztragende, blutverschmierte Nordmänner auf zugeknöpfte Engländer treffen sehen. Das Aufeinanderprallen zwei unterschiedlicher Welten, hatte beiden Völkern einen besonderen Reiz verliehen und wird es hoffentlich auch im Serien-Sequel Valhalla wieder tun.

An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt.

