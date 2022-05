Netflix will doch schon dieses Jahr mit Werbung starten – und es gibt einen groben Termin

Schon sehr bald soll die Werbe-Alternative des Streamingdienstes Netflix kommen. Wie wird Werbung auf der Plattform aussehen? Und wie könnt ihr davon profitieren?

Seit drei Wochen wissen wir: Netflix kränkelt. Statt der erwarteten 2,5 Millionen Abo-Zuwächse gab es im vergangenen Quartal ein Minus von 200.000 Nutzerinnen und Nutzern. Das ist seit 2011 nicht mehr passiert und nun steckt Netflix in seiner ersten handfesten Krise.

Gegenmaßnahmen sind gefordert. Eine davon setzt der Streamingdienst einem Bericht der New York Times zufolge früher als erwartet um: Die Netflix-Alternative mit Werbung soll schon dieses Jahr kommen.

Netflix mit Werbung: Wann soll das passieren?

Die Times beruft sich auf Insider-Quellen. Demnach plant Netflix, die Werbe-Variante innerhalb der letzten drei Monate des laufenden Jahres auszurollen. Also zwischen Oktober und Dezember 2022. Das geht überraschend schnell. Die Planspiele einer werbeunterstützen Alternative geistern zwar schon länger um das Unternehmen, zuletzt war aber die Rede von einem Start in den nächsten 1 bis 2 Jahren .

Netflix mit Werbung: Wie soll das aussehen?

Niemand wird gezwungen, auf Netflix Werbung zu sehen. Ihr werdet in Zukunft wohl die Wahl haben:

Variante 1 : Weniger für Netflix bezahlen, aber mit Werbung

: Weniger für Netflix bezahlen, aber mit Werbung Variante 2: Mehr (oder den alten Preis) für Netflix bezahlen, aber dafür ohne Werbung

Details indes sind noch nicht bekannt. Das Preismodell des Streamingdienstes ist derzeit dreistufig organisiert:

Basis: 7,99 Euro

Standard: 12,99 Euro

Premium: 17,99 Euro

Diese Filme kommen 2022 zu Netflix

Netflix Filmvorschau 2022 - Trailer (Deutsche UT) HD

Womöglich gilt das Werbemodell etwa nur für die teuerste Variante, die dadurch für viele bisherige Kund:innen attraktiver werden könnte. Und vielleicht noch attraktiver wird, wenn die Netflix-Chefs Reed Hastings und Ted Sarandos eine weitere Maßnahme durchdrücken: Das Unternehmen will Passwortteilen eindämmen.

Beides, die Anti-Passwortteilen-Initiative und die Netflix-Variante mit Werbung, realisiert der Streamingdienst im etwa selben Zeitraum am Ende des laufenden Jahres, so die Quellen der Times. Wir müssen uns also gar nicht allzu ferner Zukunft auf einige Änderungen gefasst machen.

Die 20 besten Serienstarts im Mai: Von Obi-Wan Kenobi bis Stranger Things

Ihr braucht noch mehr frische Streaming-Tipps? Die spannendsten Serien, die ihr im Mai bei Netflix, Amazon Disney+ und Co. streamen könnt, findet ihr hier in der Monats-Vorschau:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Neben der Star Wars-Serie Obi-Wan Kenobi bei Disney+ und der langerwarteten Netflix-Rückkehr Stranger Things warten weitere versteckte Highlights auf euch. Wir haben Netflix, Amazon, Disney+, Sky, Apple TV+ und weitere Dienste geprüft und stellen euch die 20 großen Highlights des Monats im Moviepilot-Podcast Streamgestöber vor.

Was haltet ihr von der Netflix-Variante mit Werbung?