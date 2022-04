Netflix steckt in seiner ersten großen Krise – und wir alle werden das zu spüren bekommen

Netflix verzeichnet zum ersten Mal seit 11 Jahren einen Rückgang der Abo-Zahlen. Die Folgen der ersten Krise wird Netflix an seine Nutzerinnen und Nutzer weitergeben.

Ende Mai startet das Serien-Phänomen Stranger Things in die 4. Staffel. Das Timing könnte kaum besser sein, denn wohl keine andere Netflix-Serie zieht derart verlässlich neue Abonnent:innen zum Streamingdienst. Netflix kann einen Push gut gebrauchen. Diese Woche gab das Unternehmen seine Quartalszahlen bekannt: Statt der erwarteten 2,5 Millionen Abo-Zuwächse gab es ein Minus von 200.000 Nutzerinnen und Nutzern. Rückgang statt ewiges Wachstum. Das ist seit 2011 nicht mehr passiert.

Warum Netflix plötzlich in der Krise steckt

Der erfolgsverwöhnte Streaming-Revoluzzer schlittert geradewegs in seine erste richtige Krise. Das Unternehmen verlor laut Slash Film innerhalb von 24 Stunden 54,4 Milliarden Dollar an Marktwert und viel Vertrauen bei den Aktionär:innen.

Wie kam es dazu? So überraschend ist das alles nicht. Doch beim Blick auf die Gründe ist auch kaum Besserung in Sicht. Netflix prognostiziert ohnehin, dass der Verlust sich im zweiten Quartal 2022 auf 2 Millionen Abos steigern wird.

Die größten Netflix-Filme des Jahres im Trailer

Netflix Filmvorschau 2022 - Trailer (Deutsche UT) HD

Zum Teil lassen sich die alarmierenden Ergebnisse mit dem Angriffskrieg in der Ukraine und seinen globalen Auswirkungen erklären. Netflix hat sein Geschäft in Russland eingestellt und natürlich auch Kund:innen in der Ukraine verloren. Zudem sind die Abo-Zahlen in der Pandemie stark angestiegen. Dass der sprunghafte Anstieg seit 2020 keinen Bestand haben würde, war eigentlich klar.



Dazu kommt die wachsende, schlagkräftige Konkurrenz auf dem Streamingmarkt: In den USA graben Hulu, HBO Max und Disney+ Netflix das Wasser ab . In Deutschland sind es ebenfalls Disney+, aber auch vermeintlich kleinere Neulinge wie RTL+ und Joyn, der Service von ProSieben.

3 Dinge, die sich für Netflix-Nutzer:innen ändern werden

Die bröckelnde Stimmung bei Netflix werden auch wir, die Abonnent:innen, zu spüren bekommen. Zusammen mit den enttäuschenden Zahlen verkündete das Unternehmen verschiedene Maßnahmen, mit denen die negativen Entwicklungen ausgeglichen werden sollen.

Änderung 1: Netflix mit Werbung

Netflix und seine Geschäftsführer Reed Hastings und Ted Sarandos sträubten sich lange gegen Werbeschaltungen auf der Plattform. Die Zeiten sind vorbei. In den nächsten 1 bis 2 Jahren soll eine günstigere Netflix-Variante online gehen, die mit Werbeschaltungen refinanziert wird, schreibt Deadline.

Wie genau diese Alternative aussehen wird, ist unklar. Kund:innen werden allerdings die Wahl haben, ob sie lieber mehr zahlen oder Werbung sehen wollen. Aber da die Lebenshaltungskosten weltweit aufgrund des Krieges steigen, werden günstigere, werbefinanzierte Streaminganbieter ohnehin attraktiver.

Änderung 2: Weniger oder günstiger produzierte Filme und Serien

Stranger Things - S04 Ausgabe 1 Trailer (Deutsch) HD

Jahrelang saß das Geld bei Netflix sehr locker. Kein Streamingdienst produzierte mehr eigene Serien und Filme. Das Unternehmen lockte Stars wie Ryan Reynolds und Filmemacher wie Martin Scorsese mit Traumgagen und kreativer Freiheit an. Auch hier steht der bittere Realitätscheck an.

Dem Hollywood Reporter zufolge will Netflix künftig weniger Geld für "Content" ausgeben, also für Filme, Serien und Dokus. Die Ausgaben sollen das "Geschäftswachstum widerspiegeln", so der kaufmännische Geschäftsführer Spencer Neumann. Das klingt vernünftig, die meisten Unternehmen müssen so arbeiten. Man wird sich nun doch mal fragen, ob eine Folge der 4. Staffel Stranger Things unbedingt doppelt so viel kosten muss wie eine Folge aus dem Game of Thrones-Finale .

Womöglich wirkt sich die Sparsamkeit positiv auf die Inhalte von Netflix aus. Immerhin muss derjenige, der wenig Geld zur Verfügung hat, es aufmerksamer und gewissenhafter einsetzen. Das war bei dem Streamingdienst zuletzt nicht immer so. Vielleicht sehen wir am Ende bei Netflix weniger Serien, aber dafür bessere.

Änderung 3: Druck auf Passwortteilen steigt

Pläne, die verbreitete Praxis des Passwortteilens einzudämmen, gibt es schon länger. Ein Haushalt gleich ein Netflix-Account – das ist die einfache Regel. Nur hält sich daran in der Realität kaum jemand. Passwörter und Accounts werden in Deutschland über Städte und Bundesländer hinweg geteilt, weil sich damit eben viel Geld sparen lässt. Geld, das Netflix am Ende flöten geht.

Zuletzt berechnete Netflix, dass mit einer neuen Test-Aktion für legal geteilte Passwörter ein zusätzlicher Gewinn von rund 1,6 Milliarden Dollar erwirtschaftet werden könnte. Deshalb tritt der Streamingdienst hier jetzt aufs Gaspedal. Passwortteilen soll so schnell wie möglich verhindert oder erschwert werden. Die meisten Netflix-Haushalte werden davon am Ende betroffen sein.

Die verschiedenen globalen Krisen haben nur beschleunigt, was sowieso passiert wäre: Netflix ist in der Realität angekommen. Und das wird den Streamingdienst, der bei vielen immer noch die erste Wahl ist, tiefgreifend verändern.

Netflix & Co. - Die 22 größten Filme 2022 im Stream

Im Streaming-Bereich warten dieses Jahr ein paar echte Highlights auf euch. Insbesondere Netflix hat eine Vielzahl vielversprechender Filme angekündigt. Im Podcast Streamgestöber geben wir den Überblick, bei welchen Projekte die Vorfreude besonders groß ist.

Bei Genres wie Science-Fiction, Action, Comedy, Fantasy, Animation und mehr haben Netflix, Disney+ und AppleTV+ garantiert für alle Geschmäcker etwas dabei – egal ob ihr nun auf den neuen Film von Martin Scorsese, das nächste Disney-Remake oder die Verfilmung eures Lieblingsromans hinfiebert.



