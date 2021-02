Netflix wirft die größte Action-Reihe Hollywoods raus & wenn du nur einen Film davon schaust, dann diesen

Bei Netflix verschwindet demnächst die derzeit größte Actionfilm-Reihe Hollywoods. Gleich sieben Fast and Furious-Filme mit Vin Diesel und Paul Walker verschwinden.

Wer sein Netflix-Abo nur hat, um jeden Abend mit Vin Diesel, Paul Walker und gewaltigen Explosionen zu verbringen, muss demnächst die eigene Lebensplanung hinterfragen. Denn der Streaming-Dienst wirft bald sieben Fast and Furious-Filme raus. Damit geht dem Katalog die derzeit größte Actionfilm-Reihe Hollywoods verloren.

Falls du noch nicht zu den Fans der Family um Dom Toretto (Vin Diesel) und Brian O'Conner (Paul Walker) gehörst oder schnell nochmal die besten Filme schauen willst, dann haben wir für dich hier die Empfehlung, welche Fast and Furious-Filme die besten sind.

Welche Fast and Furious-Filme verschwinden bei Netflix?

Folgende Filme aus der Actionfilm-Reihe verschwinden am 7. Februar bei Netflix (in der Reihenfolge ihres Erscheinens):

The Fast and the Furious



2 Fast 2 Furious



The Fast and the Furious: Tokyo Drift



Fast & Furious - Neues Modell. Originalteile.



Fast & Furious Five



Fast & Furious 6



Fast & Furious 7

Schau dir nochmal den Trailer für den Fast and Furious 9 an:

Fast & Furious 9 - Trailer (English) HD

Das Ideal wäre natürlich, dass du bis zum 7. Februar Zeit hast, um alle sieben Filme noch einmal zu schauen. Da nicht jeder Mensch da draußen der Toretto-Familie so viel (Frei-)Zeit einräumen kann, wie sie verdient, findest du hier noch den definitiven Tipp, welcher denn der beste Film der Action-Reihe ist.



Welcher Film der Fast and Furious-Reihe ist der beste?

Die Wissenschaft streitet weiter darüber, welcher der Filme über die Heist-Crew von Dom Toretto der beste ist, Moviepilot hat allerdings die Antwort. Bzw. sogar zwei.

Im Redaktions-Ranking aller Fast and Furious-Filme vom schlechtesten bis zum besten landet Fast and Furious 6 auf Platz 1. Die Begründung dafür:

[Fast and Furious 6 zeigt die Reihe auf] ihrem Höhepunkt, nicht nur, was die Action angeht. Melodramatische Twists wie Lettys Rückkehr von den Toten reichern den Plot an, der Family-Gedanke von Dom kommt dank der ebenbürtigen Doppelgänger-Crew um Owen Shaw (Luke Evans) besser zum Tragen und in keinem Film der Reihe verschmelzen Action-Höhepunkte und Charaktermomente so gut wie hier, wo Dom Letty zwischen Panzern und Sportwagen fängt [...].

Fast & Furious 5 ist auch nicht schlecht

Gehen wir nach den Bewertungen der Moviepilot-Community, landet Teil 6 nur auf Platz 3. Auf Rang 1 der besten Filme der Fast and Furious-Reihe steht hingegen Teil 5. Fast 5, wie er unter gut informierten Insidern genannt wird, ist der erste, der die Reihe in Blockbuster-Regionen befördert.

Zum ersten Mal kommt das selbst erklärte Franchise-Viagra Dwayne "The Rock" Johnson in die Reihe und vermöbelt mal eben Vin Diesel. Ich persönlich ziehe Teil 6 wegen der abwechslungsreichen Actionsequenzen vor, aber die Bedeutung von Fast 5 für die benzingeschwängerte Filmgeschichte ist unbestreitbar.

Wenn du also einen wichtigen Hinweis aus diesem Artikel mitnehmt, dann diesen: Am besten schaust du nicht nur einen Fast and Furious-Film, sondern zwei. Oder drei. Oder vier.

Welcher Fast and Furious-Film gefällt dir am besten?