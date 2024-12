Netflix zeigt ersten Trailer von Love is Blind: Germany – Das sind die Kandidat:innen von Staffel 1

Netflix setzt immer mehr auf Reality-TV – auch in Deutschland: Jetzt zeigte der Streamer endlich den Ersten Trailer zu Love is Blind: Germany. Diese Singles suchen beim Heirats-Experiment nach der großen Liebe.

Das Reality-Format Love is Blind schlug während der Pandemie ein wie eine Bombe. Als die gewagte Hochzeitsshow im Jahr 2020 bei Netflix startete, konnte niemand ahnen, dass sich daraus ein internationales Franchise entwickeln würde, das zahlreiche Ableger in der ganzen Welt spendiert bekommt. Jetzt ist endlich Deutschland an der Reihe – Love Is Blind: Germany steht bereits in den Startlöchern. Kurz vor Release hat Netflix den ersten Trailer gezeigt und direkt den Cast verraten. Diese attraktiven Singles suchen nach ihren Traumpartnern fürs Leben.

Love is Blind: Germany – Gefühlschaos und ganz viel Romantik

Love is Blind ist ein gewagtes Dating-Experiment, bei dem richtig viel auf dem Spiel steht. In der Show müssen sich Singles ineinander verlieben, ohne sich jemals gesehen zu haben. Die Kandidat:innen sitzen in getrennten Kabinen und dürfen sich nur über Gespräche kennenlernen. Erst nach einem Heiratsantrag sehen sich die Singles zum ersten Mal und müssen dann herausfinden, ob sie auch im echten Leben füreinander bestimmt sind. Drama, Liebe und ganz viele Emotionen sind da vorprogrammiert.

Hier gibt es den ersten Trailer zu sehen, der bereits eine Menge Spannung verspricht:

Love is Blind: Germany – Diese Single-Ladys wollen endlich einen Ring am Finger

Alberta, 27 Jahre

Alina, 28 Jahre

Hannah, 29 Jahre

Hanni, 28 Jahre

Jen, 31 Jahre

Sally, 27 Jahre

Shella, 29 Jahre

Shila, 36 Jahre

Love is Blind: Germany – Ob diese Single-Männer bereit sind für die Ehe?

Daniel, 26 Jahre

Fabio, 34 Jahre

Ilias, 27 Jahre

Marcel, 36 Jahre

Medina, 31 Jahre

Pascal, 33 Jahre

Tolga, 34 Jahre

Love is Blind: Germany – Wann die Show auf Netflix startet

Reality-Fans müssen sich nicht mehr lange gedulden. Love is Blind: Germany startet bereits am 3. Januar auf Netflix. Wie viele Episoden es geben wird, ist noch nicht bekannt.