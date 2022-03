Netflix' zweite Bridgerton-Serie findet Star: So sieht die neue Königin Charlotte aus

Bridgerton erhält eine Zusatz-Serie bei Netflix und hat für das Queen Charlotte-Prequel nun eine Hauptdarstellerin besetzt. Neben India Ria Amarteifio sind außerdem 12 weitere Schauspieler:innen an Bord.

Die 2. Staffel des romantischen Serien-Hits Bridgerton ist gerade erst gestartet, da kommt Netflix schon mit der nächsten Meldung um die Ecke: Die geplanten Bridgerton-Prequel-Serie hat eine Hauptdarstellerin gefunden, die eine jüngere Version einer beliebten Bridgerton-Figur verkörpern wird.

Netflix' Bridgerton-Vorgeschichte findet eine junge Königin Charlotte: India Ria Amarteifio

Netflix hat über Staffel 3 und 4 hinaus noch mehr mit Bridgerton vor: Ein Spin-off wird als Miniserie von den Anfängen von Königin Charlotte erzählen, die in der Original-Serie von Golda Rosheuvel verkörpert wurde. In Bridgerton war sie der Dreh- und Angelpunkt für die alternative Geschichtsschreibung der Serie: Weil König George eine junge schwarze Frau zu seiner Königin machte, veränderte sich die Gesellschaft hin zu mehr Diversität. Die junge Version der Queen wurde nun mit India Ria Amarteifio (Sex Education, Mrs. Taylor's Singing Club) besetzt.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Wie der Hollywood Reporter berichtet, wird in der von Grey's Anatomy-Schöpferin Shonda Rhimes geschriebenen neuen Bridgerton-Serie die junge Charlotte gegen ihren Willen mit dem englischen König verheiratet. In London stellt India Ria Amarteifios Charakter allerdings fest, dass die royale Familie nicht das ist, was sie erwartet hat. Während sie den Palast und ihren unberechenbaren Ehemann besser kennenlernt, reift sie zu einer außergewöhnlichen Monarchin.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

So sieht die Besetzung des Bridgerton-Prequels aktuell aus

Außer India Ria Amarteifio als Charlotte wurden weitere Stars für das Bridgerton-Spin-off verkündet. Rückkehrer aus der Serie Bridgerton sind:

Zu den neuen Figuren der Bridgerton-Vorgeschichte, die die Bridgerton-Stammbäume bei Netflix erweitern, gehören:

Corey Mylchreest (bald auch in Netflix' The Sandman) als junger König George III, der sich den Anforderungen der Krone bislang immer gebeugt hat



(bald auch in Netflix' The Sandman) als junger König George III, der sich den Anforderungen der Krone bislang immer gebeugt hat Michelle Fairley (aus Game of Thrones) als König Georges verwitwete Mutter Augusta, die ihrem Sohn einen Platz im modernen England sichern will

(aus Game of Thrones) als König Georges verwitwete Mutter Augusta, die ihrem Sohn einen Platz im modernen England sichern will Arsema Thomas (Redeeming Love) als junge Lady Agatha Danbury

(Redeeming Love) als junge Lady Agatha Danbury Cyril Nri (This Life) als Lord Danbury, Agathas deutlich älterer Ehemann

(This Life) als Lord Danbury, Agathas deutlich älterer Ehemann Sam Clemmett (Cherry) als junger Brimsley

(Cherry) als junger Brimsley Richard Cunningham (Rogue One: A Star Wars Story) als Lord Bute

(Rogue One: A Star Wars Story) als Lord Bute Tunji Kasim (The Good Liar) als Adolphus

(The Good Liar) als Adolphus Rob Maloney als königlicher Leibarzt

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Wann startet die Bridgerton-Serie zu Königin Charlotte?

Ein konkreter Netflix-Start steht für Bridgertons Königinnen-Serie noch nicht fest, da die Dreharbeiten nun beginnen, ist aber sogar eine Veröffentlichung Ende 2022 noch möglich. Spätestens im Frühjahr 2023 sollte es dann aber soweit sein.

Die 20 besten Serienstarts im März: Von Bridgerton bis Moon Knight

Ihr braucht noch mehr frische Streaming-Tipps? Die spannendsten Serien, die ihr zum Frühlingsbeginn im März bei Netflix, Amazon Disney+ und Co. streamen könnt, findet ihr hier in der Monats-Vorschau:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Drei spektakuläre Sci-Fi-Serien, das düstere Marvel-Abenteuer Moon Knight oder das unvergessliche Serien-Epos Pachinko: Wir haben Netflix, Amazon, Disney+, Sky, Apple TV+ und weitere Dienste geprüft und stellen euch die 20 großen Highlights des Monats im Moviepilot-Podcast Streamgestöber vor.

Freut ihr euch auf Netflix' neue Bridgerton-Serie zu Königin Charlotte?