Bridgerton Staffel 2 bei Netflix: Das sind die 8 Neuen in der Besetzung und daher kennt ihr sie

In der 2. Staffel Bridgerton stoßen 8 wichtige neue Schauspieler:innen zum Cast der Netflix-Serie. Wen sie spielen und woher sie euch bekannt vorkommen, erfahrt ihr hier.

Am 25. Februar 2022 ist Bridgerton bei Netflix in die 2. Staffel gestartet. Nach Daphne rückt nun ihr ältester Bruder Anthony (Jonathan Bailey) ins Zentrum einer neuen Liebesgeschichte. Wenn ihr euch alle wichtigen Figuren samt Stammbäumen aus der 1. Staffel Bridgerton wieder in Erinnerung gerufen habt, erwarten euch außerdem 7 neue wichtige Rollen, die wir euch hier näher vorstellen wollen. Denn einige Gesichter kommen euch garantiert bekannt vor.

Bridgerton Staffel 2: Das sind die neuen Netflix-Stars der Besetzung

In Kurzform findet ihr hier die für Bridgertons 2. Staffel bedeutsamen neuen Charaktere. Weiter unten stellen wir sie ein wenig ausführlicher vor und verraten, in welchen Filmen und Serien ihr sie vielleicht schon gesehen habt:

Natürlich tauchen in der 2. Staffel Bridgerton bei Netflix mit Figuren wie Mr. Thomas Dorset (Sam Frenchum), Lord Lumley (Louis Gaunt) und Benedicts Malerei-Muse Tessa (Emily Barber) sowie Baby Augie Bridgerton noch weitere kleine Neuzugänge auf, wir haben uns jedoch auf die acht wichtigsten beschränkt.



Bridgerton Staffel 2 Cast: Simone Ashley spielt Kate Sharma

Als neue Bridgerton-Heldin der 2. Staffel trifft Kate Sharma zu Beginn der 2. Staffel aus Indien in London ein. Mit ihren 26 Jahren gilt die Unverheiratete im Regency-England des beginnenden 19. Jahrhunderts schon als "alte Jungfer" und sieht sich selbst auch nur in der Rolle der Beschützerin, die ihre Schwester den bestmöglichen Ehemann verschaffen will.



© Netflix Bridgerton Staffel 2 Besetzung: Kate Sharma (Simone Ashley)

Bridgertons Kate-Darstellerin Simone Ashley ist für das Netflix-Publikum keine Unbekannte. Schließlich war sie als populäre, reiche Schülerin Olivia Hanan vorher bereits in allen Staffeln von Netflix' Erfolgsserie Sex Education zu sehen. Außerdem könntet ihr die Britin aus der 3. Staffel Broadchurch oder ihrer Mini-Rolle in Pokémon Meisterdetektiv Pikachu kennen.



Bridgerton Staffel 2 Cast: Charithra Chandran spielt Edwina Sharma

Die gutherzige Edwina Sharma trifft mit ihrer kleinen Familie in England ein, um einen Mann zu finden. Von ihrer älteren Schwester Kate wurde sie in allen wichtigen Talenten unterrichtet. Das soll ihr einen adeligen Gatten und den Aufstieg in der Gesellschaft ermöglichen.

© Netflix Bridgerton Staffel 2 Besetzung: Edwina Sharma (Charithra Chandran)

Die Edwina-Schauspielerin Charithra Chandran hat vor Bridgerton noch nicht viel gedreht, könnte euch aber letztes Jahr in der 2. Staffel der Serie Alex Rider als Sabina Pleasance untergekommen sein.

Bridgerton Staffel 2 Cast: Shelley Conn spielt Lady Mary Sharma

Lady Mary Sharma-Sheffield kam als Kind englischer Adeliger zur Welt und war sogar der "Diamant" ihrer Ballsaison. Sie verliebte sich jedoch in einen verwitweten Inder, der bereits eine Tochter (Kate) besaß. Wegen ihrer skandalösen Liebesheirat brach die Sheffield-Familie den Kontakt zu Mary ab. Nach dem Verlust ihre Mannes kehrt die Mutter nun nach London zurück, um ihre jüngere Tochter in die Gesellschaft einzuführen.

© Netflix

Die britische Darstellerin Shelley Conn trat vor Bridgerton in Serien wie Terra Nova und Heartbeat sowie in Filmen wie Charlie und die Schokoladenfabrik (als Prinzessin Pondicherry) und Ninas himmlische Köstlichkeiten in Erscheinung. Außerdem wird sie dieses Jahr noch in der 2. Staffel von Good Omens dabei sein.

Bridgerton Staffel 2 Cast: Rupert Evans spielt Lord Edmund Bridgerton

Obwohl Lord Edmund Bridgerton bereits vor Staffel 1 verstorben war, fand er in der Netflix-Serie immer wieder Erwähnung. In Staffel 2 lernen wir ihn in einer Rückblende nun sogar kennen: Anthony ist dabei, als sein Vater nach einem gemeinsamen Jagdausflug einer allergischen Reaktion auf einen Bienenstich erliegt.

© BBC Bridgerton Staffel 2 Besetzung: Lord Edmund Bridgerton (Rupert Evans) - hier in Emma

Rupert Evans spielt den einstigen Bridgerton-Patriarchen in den Rückblenden. Serien-Fans ist der englische Schauspieler als Hauptfigur Frank Frink in The Man in the High Castle, aus der Jane Austen-Verfilmung Emma oder aus der Neuauflage von Charmed bekannt. Außerdem spielte er in Werken wie dem Horrorfilm The Boy, Guillermo del Toros Hellboy und dem Drama Amerikanisches Idyll mit.



Bridgerton Staffel 2 Cast: Rupert Young spielt Cousin Jack Featherington

Der neue Lord Featherington in Netflix' Bridgerton heißt Jack und ist ein Cousin des in Staffel 1 verstorbenen Archibald Featherington. Als nächstem lebenden männlichen Verwandten in einer Familie mit drei Töchtern fällt ihm der Adels-Titel zu. Die Ankunft des ungebetenen neuen Familienoberhaupts ist Lady Portia gar nicht recht ... bis sie die Chancen einer arrangierten Heirat mit dem unerwartet jungen und ansehnlichen Mann erkennt.



© Netflix Bridgerton Staffel 2 Besetzung: Jack Featherington (Rupert Young)

Rupert Young verkörpert in Bridgertons 2. Staffel Jack Featherington. Fantasy-Fans ist der Darsteller als langjähriges Hofmitglied Sir Leon aus der Serie Merlin - Die neuen Abenteuer bekannt. Zuletzt war er außerdem in der Neuverfilmung von Der Geheime Garten zu sehen und stand für kurze Auftritt in den Serien The White Queen und Will vor der Kamera.

Bridgerton Staffel 2 Cast: Calam Lynch spielt Theo Sharpe

Theo Sharpe ist ein Drucker-Lehrling, dem Eloise Bridgerton begegnet, als sie einmal mehr der Klatsch-Autorin Lady Whistledown auf die Spur zu kommen versucht. Sie freundet sich mit ihm an und folgt ihm auf eine (für ihren Stand) zwielichtige Veranstaltung.

© Netflix Bridgerton Staffel 2 Besetzung: Theo Sharpe (Calam Lynch)

Der Jungdarsteller Calam Lynch gab sein Filmdebüt als namenloser Matrose in Christopher Nolans Dunkirk und war anschließend in der Miniserie Mrs. Wilson sowie dem 2020er Pferdefilm Black Beauty zu sehen, bevor er bei Netflix zu Bridgertons 2. Staffel stieß.

Bridgerton Staffel 2 Cast: Anthony Head und Shobu Kapoor spielen Lord und Lady Sheffield

Lord und Lady Sheffield haben nur kleine, dafür aber durchaus bedeutsame Rollen in der 2. Staffel von Bridgerton. Als Eltern von Lady Mary sind sie nach einer geheimen Abmachung mit Kate zu einer Familien-Versöhnung bereit – aber nur, wenn Edwina einen englischen Adligen heiratet.

© BBC/SyFy Bridgerton Staffel 2 Besetzung: Lady Sheffield (Shobu Kapoor) & Lord Sheffield (Anthony Head)

Die Sheffields werden von Shobu Kapoor und Anthony Head gespielt. Shobu Kapoor könntet ihr zum Beispiel aus den Serien A Discovery of Witches und Citizen Khan oder dem Film Party Animals 2 kennen. Anthony Head ist jedoch das deutlich bekanntere Gesicht des Paares: Schließlich spielte er berühmte Rollen wie Giles in Buffy - Im Bann der Dämonen, Uther Pendragon in Merlin oder zuletzt Rebeccas Ex-Mann Rupert in Ted Lasso.





