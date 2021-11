Neu auf Disney+: Einer der besten Actionfilme der 90er mit legendärer Schauspiel-Performance

Bei Disney+ könnt ihr jetzt Im Körper des Feindes streamen. Der bietet ein unvergleichlich krachendes Actionfeuerwerk und entfesselt John Travolta und Nicolas Cage in einem wahnwitzigen Schauspielduell.

Im Hongkong-Kino zählt John Woo spätestens seit den 80ern zu den virtuosesten Filmemachern überhaupt. Irgendwann hat es ihn aber auch nach Hollywood verschlagen, wo er in den 90ern den Actionkracher Im Körper des Feindes (Face/Off) mit John Travolta und Nicolas Cage in den Hauptrollen drehte.

Auf Disney+ könnt ihr den Film jetzt streamen, in dem die Stars in ihren verfeindeten Rollen die Körper tauschen, was zu einem Duell voller unglaublicher Action-Setpieces führt. Obendrauf gibt's noch eine Nicolas Cage-Performance, die den Irrsinn des Schauspielers perfekt auf den Punkt bringt.

Darum geht es in Im Körper des Feindes bei Disney+

In der Handlung des Films hat der FBI-Agent Sean Archer (John Travolta) eine persönliche Rechnung mit dem Terroristen Castor Troy (Nicolas Cage) offen. Der hat Archers Sohn bei einem Mordversuch auf den FBI-Agenten getötet. Nach einem Action-Manöver ist Troy gefasst und liegt im Koma. Das Problem: Er hat eine Bombe in Los Angeles versteckt.

Schaut hier den deutschen Trailer zu Im Körper des Feindes:

Im Körper des Feindes - Trailer (Deutsch)

Um die zu finden, lässt sich Archer mit einem bahnbrechenden chirurgischen Eingriff Troys Gesicht auf seinen Kopf setzen. Der Terrorist erwacht allerdings kurz darauf aus dem Koma und schlüpft ebenfalls in den Körper seines Widersachers.

Im Körper des Feindes entfacht bei Disney+ ein abgefahrenes Action-Duell

Aus der absurd klingenden Story hat John Woo einen für ihn typischen Kracher gestrickt. Dabei trumpft der Regisseur natürlich wieder mit bahnbrechenden Actionsequenzen auf, bei denen fliegende Kugeln und herumwirbelnde Körper wie stilistisch betörende Ballett-Choreografien wirken.

Woo nimmt das abgedrehte Konzept der Geschichte außerdem ernst und lenkt Im Körper des Feindes manchmal sogar in philosophische Regionen, die sich mit der eigenen Identität und dem Selbstbild beschäftigen. Weniger ernst wirken da schon die Stars, die sich oft mit purem Overacting in die vertauschten Figuren stürzen. Gerade Nicolas Cage gibt mit seinem von Anfang an komplett wahnsinnigen Castor Troy die legendäre Steilvorlage für John Travolta, der sich an seine beste Cage-Imitation wagt.

© Disney Im Körper des Feindes

Dadurch wird Im Körper des Feindes bei Disney+ zum grellen Schauspiel-Zirkus inmitten der tiefgründig-emotionalen Geschichte um zwei Erzrivalen, die das Leben des jeweils anderen infiltrieren. Entladen können sich die Konflikte hier somit nur in der Action, die so beeindruckend ist, dass irgendwann sogar der Song Somewhere over the Rainbow über Kopfhörer für ruhige Poesie in dem brutalen Chaos sorgt.

