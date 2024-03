Neu bei Amazon: Die ersten 8 Teile einer der größten Filmreihen überhaupt, die mit jedem Film bombastischer wird

Bei Amazon Prime könnt ihr jetzt eine Filmreihe sehen, die seit über 20 Jahren wächst. Inzwischen gehören diese Action-Blockbuster zu einem der erfolgreichsten Franchises aller Zeiten.

Auch wenn die Reihe sich immer weiter verändert hat und immer spektakulärere Stunts bietet, ist sie ihrem Kern treu geblieben. Die Autos und Action sind die Fassade, doch Familie und Freunde sind das Herz der Fast & Furios-Filme. Seit über 20 Jahren. Jetzt könnt ihr die ersten acht Teile bei Amazon Prime im Abo streamen.

Bombastische Action und Star-Power: Das Fast & Furious-Franchise kommt zu Amazon Prime

Zu Beginn der Fast & Furious-Reihe ging es vor allem um illegale Autorennen und den verdeckten Ermittler Brian O’Conner (Paul Walker). Und auch wenn Vin Diesel als Dominic "Dom" Toretto in The Fast and The Furious mitwirkte, setzte er bei 2 Fast 2 Furious aus und war in Tokyo Drift nur in einem Cameo zu sehen.

Mit dem vierten Teil kehrte er zusammen mit Michelle Rodriguez zum Hauptcast zurück. Seitdem sind die Straßenrennen vermehrt in den Hintergrund gerückt und die Filme entwickelten sich vielmehr zu Heist- und Agentenfilmen.



Die Veränderung war offenbar genau richtig, denn die Reihe wurde immer erfolgreicher. Das liegt auch an der Unterstützung zahlreicher weiterer Stars, die den Cast inzwischen verstärken. So haben u.a. Dwayne Johnson, Jason Statham, Charlize Theron und Jason Momoa ebenfalls in Fortsetzungen und Spin-offs mitgewirkt.



Die Fast & Furious-Filme sind nicht chronologisch

Wer die Filme nachholen möchte, oder gerne einmal in chronologischer Reihenfolge sehen will, sollte wissen, dass mit dem vierten Teil, Fast & Furious - Neues Modell. Originalteile, die Reihenfolge der Ereignisse unterbrochen wurde. Tokyo Drift, der dritte Teil der Reihe, findet nämlich eigentlich nach Fast & Furious 6 statt und überschneidet sich mit der Anfangssequenz von Fast & Furious 7.

Wenn ihr das verwirrend findet, keine Sorge. Ihr seid nicht allein damit. Für eine bessere Übersicht haben wir die richtige Reihenfolge der Filme für euch zusammengefasst. Darin erfahrt ihr nicht nur, wie die richtige Chronologie funktioniert, sondern auch, weshalb die Reihenfolge so verändert wurde.



Alle Fast & Furious-Filme bei Amazon Prime im Überblick:

Fast & Furious bei Amazon Prime: Bombastische Action, die ihresgleichen sucht

Obwohl es in den Filmen nicht mehr um Straßenrennen geht, finden die Macher immer neue Möglichkeiten, die Autos spektakulär in Szene zu setzen. Sei es ein Sprung von einem Wolkenkratzer in den nächsten (Fast & Furious 7) oder dass Autos auf einen Weltraumsatelliten geschossen werden (Fast & Furious 9), die Stunts sind atemberaubend.

Die Action kommt nicht nur bei der breiten Masse gut an, sondern auch bei anderen Filmemachern. So hat sich der frisch ausgezeichnete Oscar-Preisträger Regisseur Christopher Nolan (Oppenheimer) selbst als Fan der Serie geoutet.

Sogar seinen Lieblingstitel hat Nolan verraten: The Fast and the Furious: Tokyo Drift. Ob er selbst mal einen Fast & Furious Teil inszenieren würde, hat er dabei nicht verraten. Einigen Fans könnte die Vorstellung jedoch gut gefallen.



*Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf über diese Links oder beim Abschluss eines Abos erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.