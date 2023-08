Nach Fast & Furious 6 kommt nicht 7, sondern ein ganz anderer Teil: Die verwirrende Reihenfolge der Reihe einfach erklärt

Heute Abend läuft Fast & Furious 6 im TV. Wer danach allerdings Teil 7 als Fortsetzung sehen will, macht einen Fehler. Wir erklären die wahre Reihenfolge der Action-Reihe.

Die Fast & Furious-Reihe hat sich in den letzten 20 Jahren stark verändert. Viertelmeilenrennen wurden gegen internationale Verschwörungen getauscht, Dom (Vin Diesel) stieg vom Kleinganoven zum weltweit gesuchten Mastermind auf. Aber auch die Reihenfolge der Reihe ist zunehmend kompliziert geworden. Nach Fast & Furious 6 kommt nicht Fast & Furious 7, sondern ein ganz anderer Film. Nach Teil 8 kommt ein Spin-off. Außerdem gibt es Kurzfilme und ein inoffizielles Prequel. Wir klären auf.

Nach Fast & Furious 6 kommt Teil 3: Das ist die wahre Reihenfolge der Filme

Sortiert man die Fast & Furious-Filme nach der Chronologie der Handlung (statt nach dem Erscheinungsdatum), ergibt sich folgende Reihenfolge:

Darum ist die Fast & Furious-Reihenfolge so kompliziert

Die Reihenfolge wirft vor allem eine Frage auf:kommt aber in der Handlung des Franchise viel später vor?

Die Antwort ist relativ simpel. Die ersten drei Filme erzählen zwar in chronologischer Reihenfolge, Tokyo Drift führt aber einen komplett neuen Cast an Figuren ein und zeigt Vin Diesels Dom nur in einer kurzen Szene. Nach dem Film wurde die Reihe per Reboot neu gestartet. Die nächsten drei Filme, also Fast 4, 5 und 6, spielten alle vor Tokyo Drift. Das sieht man insbesondere an der Figur Han (Sung Kang).

Han stirbt in Tokyo Drift allem Anschein nach bei einem Unfall, entwickelte sich durch den Film aber zum Fan-Liebling. Fast 4-6 brachten ihn durch den Zeitsprung also zurück und bereiteten seinen vermeintlichen Tod vor. Der sechste Teil der Reihe schließt zum Japan-Schauplatz von Tokyo Drift auf und enthüllt, wer für Hans vermeintliches Ableben verantwortlich ist.

Wann spielen die Fast & Furious-Kurzfilme und Spin-offs?

Neben den Hauptfilmen gibt es noch zwei Spin-offs, die nach dem achten und zehnten Film spielen. Darüber hinaus existieren die zwei Fast & Furious-Kurzfilme und ein inoffizielles Prequel:

Turbo-Charged Prelude erzählt von Brian O' Conners (Paul Walker) Abenteuern zwischen Fast 1 und 2.

erzählt von Brian O' Conners (Paul Walker) Abenteuern zwischen Fast 1 und 2. Los Bandoleros spielt vor Fast 4 und zeigt Dom, der sich in der Dominikanischen Republik versteckt, wo er sich mit Han und Letty (Michelle Rodriguez) trifft.

spielt vor Fast 4 und zeigt Dom, der sich in der Dominikanischen Republik versteckt, wo er sich mit Han und Letty (Michelle Rodriguez) trifft. In Better Luck Tomorrow spielt Sung Kang einen High School-Schüler namens Han. Der Indiefilm gilt vielen Fans als inoffizielles Prequel der Fast-Reihe.

Nach der liberalsten Zählung umfasst die Action-Reihe also 16 Filme, von denen zwei bisher noch ausstehen. Ob Vin Diesel die Reihe wirklich mit Fast & Furious 10 Teil 2 beendet, ist eine andere Frage.

