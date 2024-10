Neu bei Amazon Prime: Der erste geniale Action-Kracher des Deadpool & Wolverine-Traumpaars, der leider in Vergessenheit geraten ist

Manche Filme verschwinden mit der Zeit aus dem kollektiven Gedächtnis. Im Falle einzigartiger Action-Perlen ist es unser Job, das zu verhindern und sie weiterzuempfehlen.

In einer Zeit, in der praktisch nur noch über Flops und Mega-Erfolge gesprochen wird, geraten die oft wirklich schönen, aber nicht durch die Decke geschossenen kleinen Tipps oft in Vergessenheit. Besonders, wenn Regisseur und Hauptdarsteller:innen einer solchen Produktion kurz darauf durch besonders große Franchises alles andere überstrahlen.

Aber genau dafür sind wir ja hier: Um euch wieder an die liebenswerten, vielleicht etwas schrägen und einzigartigen kleineren Filme zu erinnern. Dazu zählt eine alte Zusammenarbeit von Regisseur Shawn Levy und Hugh Jackman – ihres Zeichens zwei Drittel des Monster-Trios hinter Deadpool & Wolverine. Die zwei schufen 2011 mit Real Steel - Stahlharte Gegner einen genialen Action-Tipp, der jetzt bei Amazon Prime streamt.

In Real Steel bei Amazon Prime bauen ein Ex-Boxer und sein Sohn den perfekten Kampfroboter auf

Charlie Kenton (Jackman) hat seine besten Tage längst hinter sich. Einst brüllten die Massen seinen Namen, feierten ihn als Box-Champion. Doch einige persönliche Entscheidungen und das Aufkommen der Roboter-Boxkämpfe haben ihn seine Karriere und seinen Ruhm gekostet. Jetzt kann er nur noch als Promoter für die maschinellen Matches "glänzen" und ist ziemlich abgebrannt.

Als dann auch noch sein kleiner Sohn Max (Dakota Goyo) auf den Plan tritt und sich nicht einfach wegschicken lässt, weiß Charlie nicht mehr, wo ihm der Kopf steht. Nach einem herben Verlust nimmt er Max mit, um auf einer Schrott-Deponie Roboterteile zu klauen. Dabei findet Max einen ganz erhaltenen Stahlkameraden und besteht darauf, ihn mitzunehmen.

Atom heißt der neue Roboter. Er ist eigentlich nur fürs Sparring der eigentlichen Robo-Stars gebaut. Doch Max weiß, dass in ihm das Potenzial zum Champion schlummert. Mit Charlies Box-Expertise und dem eisernen Willen eines Jungen und seines Roboters stürzt sich das Team in den Kampf – und bringt die ganze Welt zum Staunen.

Real Steel mit Hugh Jackman ist die perfekte Action-Mischung aus Rocky und Pacific Rim

Real Steel liefert uns eine klassische Sportler-Underdog-Geschichte. Rocky in Stahl und Elektronik. Das an und für sich ist bereits eine Formel, die – liebevoll erzählt wie in diesem Fall – eigentlich immer funktioniert, wenn man für ein paar Stunden einfach nur Spaß haben will und es einem in der kalten Jahreszeit ein bisschen warm ums Herz werden soll.

Die große Stärke des Films ist jedoch nicht nur die von Jackman gekonnt getragene emotionale Komponente, die mit der Vater-Sohn- und der Trainer-Sportler-Beziehung schön in den Fokus rückt. Auch die Kämpfe selbst können dank der Roboter als Boxer so richtig aufs Ganze gehen.

Wenn hydraulische Fäuste mit fliegenden Funken auf Stahl treffen, wenn mit einem Aufschrei der Menge ganze Gliedmaßen fliegen, zaubert einem die Action ein riesiges Grinsen aufs Gesicht. Wie kleine Kinder sehen wir epischen Kloppereien zu, wie man sie sonst nur mit Gundam-Kämpfen und Pacific Rim zu sehen bekommt. Das fetzt auch 13 Jahre später noch ordentlich – dank wirklich gut gealterter visueller Effekte.

Wer also Lust auf Boxer-Action der ganz besonderen Art hat, wird mit Real Steel bei Amazon Prime Video genau das Richtige finden.



*Bei den Links zum Angebot von Amazon handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf über diese Links erhalten wir eine Provision.