Neu bei Amazon Prime: Ekelhafter deutscher Serienkiller-Film nach wahrer Geschichte, was alles noch schlimmer macht

Im Amazon Prime-Abo könnt ihr die Verfilmung eines deutschen Bestsellers streamen, der die schockierende wahre Geschichte eines Serienmörders nacherzählt. Der Film dürfte für viele zu heftig sein.

Mit seinem Roman Der goldene Handschuh hat Autor Heinz Strunk 2016 einen Bestseller veröffentlicht, der sich um die wahre Geschichte des Serienmörders Fritz Honka dreht.

2019 lieferte Gegen die Wand- und Soul Kitchen-Regisseur Fatih Akin eine Verfilmung der Buchvorlage ab, die es in sich hat. Der verstörende Mix aus schmutzigem Biopic und extrem brutalem Serienkiller-Horror, der neu im Amazon Prime-Abo * streamt, testet die Belastungsgrenze seines Publikums.

Serienkiller-Horror bei Amazon Prime: Darum geht es in Der goldene Handschuh

Die auf wahren Ereignissen basierende Handlung dreht sich um Fritz Honka, der sich im Hamburg der 70er-Jahre regelmäßig in der titelgebenden Kiezkneipe auf St. Pauli herumtreibt. Während er zwischen ähnlich am Leben gescheiterten Persönlichkeiten haust, verbergen sich hinter Honkas nicht gerade ansehnlichem Erscheinungsbild noch viel grässlichere Abgründe. Immer wieder nimmt er alleinstehende, ältere Frauen mit zu sich in die Wohnung, um sie sexuell zu missbrauchen oder brutal zu ermorden.

Das macht den verstörenden Schocker Der goldene Handschuh so gut

Fatih Akin hat die sprachliche Schmuddel-Poesie aus Heinz Strunks Roman in eine heftige Mischung aus trostlosem Sittengemälde und kompromisslosem Genrefilm verwandelt. Einen ekelhafteren Serienkiller-Film hat es aus Deutschland selten gegeben. Das liegt nicht nur an den schockierenden Mord-Szenen, sondern auch an der versifften Ausstattung. Durch die kann man beim Schauen die Verwesung aus Honkas Todesnest von einer Wohnung förmlich selbst riechen.

Neben der furiosen Schauspielleistung von Jonas Dassler in der Titelrolle, der hinter der Maske nicht zu erkennen ist, beeindruckt Der goldene Handschuh aber auch durch empathische Hingabe an die Opfer des realen Mörders. Die werden durch ausgiebige Nahaufnahmen eingefangen, beobachtet und somit gewürdigt.

Podcast: Die 5 spannendsten Filme im November bei Netflix, Amazon und Co.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Ob bei Netflix, Apple TV+ oder Disney+: Unter den Eigenproduktionen der Streaming-Dienste finden sich diesen Monat spannende Neuheiten. Mit dabei sind romantische Science-Fiction und der neue Netflix-Thriller von David Fincher.



*Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf über diese Links oder beim Abschluss eines Abos erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.