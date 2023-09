Neu bei Amazon Prime: Extrem unterhaltsamer Sci-Fi-Film mit Charlie Sheen, den wegen Independence Day heute alle vergessen haben

Bei Amazon Prime gibt es jetzt Sci-Fi-Action mit Charlie Sheen, der eine Alien-Verschwörung aufdeckt. Der unterhaltsame Film wurde 1996 völlig von Independence Day überschattet.

Timing ist alles. Das gilt nicht zuletzt bei der Veröffentlichung eines Kinofilms. Bei Amazon Prime gibt es jetzt den Neuzugang The Arrival - Die Ankunft mit Charlie Sheen zu streamen, der leider Opfer schlechter Planung wurde. Allem Anschein nach geriet er wegen zu großer Ähnlichkeiten zu Independence Day in Vergessenheit.

Sci-Fi-Neuzugang bei Amazon Prime: Charlie Sheen kommt Aliens auf die Schliche

Astrophysiker Zane Ziminski (Sheen) schnappt eines Tages per Antenne ein seltsames, ganz offenbar außerirdisches Signal aus dem Weltraum auf. Als er nachzuforschen beginnt, kommt er einer Verschwörung globalen Ausmaßes auf die Schliche.

Orion Pictures Corporation Charlie Sheen in The Arrival

The Arrival ist kein Meisterwerk, aber dennoch packende Popcorn-Unterhaltung mit einigen wirklich innovativen Story-Einfällen. Dass der Film an den Kinokassen kein großer Hit wurde (via The Numbers ), liegt wohl am großen Schatten von Independence Day. Beide Filme erschienen 1996, drehen sich um Aliens und zeigen einen Comedy-Star in der Hauptrolle. Aber Roland Emmerichs Blockbuster ist unbestreitbar bombastischer. Einen Monat nach The Arrival fegte er sämtliche Konkurrenz restlos aus dem Kino.

