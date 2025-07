Neu bei Amazon Prime: Fast vergessener Fantasy-Film mit umwerfend schönen Bildern

Im Streaming-Angebot bei Amazon Prime versteckt sich ein Fantasy-Abenteuer, das mit unglaublichen Bildern aufwartet. Es stammt von einem der bekanntesten Hollywood-Regisseure.

Mit Ridley Scott dürften die wenigsten Filmfans große Fantasy-Abenteuer assoziieren. Bekannt wurde der Regisseur durch düstere Science-Fiction-Filme wie Alien und Blade Runner. In den frühen Jahren seiner Karriere wagte er sich jedoch auch in fantasievoll ausgeschmückte Sets und erzählte von Dämonen und Einhörnern.

Legende ist jener berühmt-berüchtigte Fantasy-Film von Ridley Scott, der heutzutage kaum noch Erwähnung findet. Im Kino war er 1985 ein riesiger Flop, der damals sogar das ganze Genre lahmgelegt haben soll. Erst Peter Jacksons Herr der Ringe-Trilogie hat Fantasy-Filme wieder in millionenschwere Blockbuster-Events verwandelt.



Ob Legende seinem Ruf gerecht wird, könnt ihr jetzt bei Amazon Prime überprüfen.

Neu bei Amazon Prime: Ridley Scotts Fantasy-Abenteuer Legende mit Tom Cruise in der Hauptrolle

Wie in allen großen Fantasy-Geschichten lauert auch in Legende eine überlebensgroße Gefahr in den Schatten, die sich nach und nach mit abgründigen Absichten zu erkennen gibt. In diesem Fall haben wir es mit dem Herr der Finsternis (Tim Curry) höchstpersönlich zu tun. Er will die Welt unterjochen und jagt daher alle Einhörner.

Der Kobold Blix (Alice Playten) soll für ihn die Dreckwäsche erledigen und geht in den Märchenwald, wo sich das letzte verbliebende Einhorn befindet. Dort nutzt Blix die Prinzessin Lily (Mia Sara) aus, um das Ziel seines Meisters zu erfüllen. Er hat die Rechnung allerdings ohne den tapferen Jack (Tom Cruise) gemacht.

Der Waldläufer stürzt sich Hals über Kopf ins Abenteuer. Er ist ein naiver Held, der von seinem Tatendrang und seinen Gefühlen für die Prinzessin getrieben wird. Auch wenn das bedeutet, dass er sich mit einem Schurken anlegen muss, der ein paar Köpfe größer ist als er. Der ewige Kampf zwischen Gut und Böse hat begonnen.

Legende wartet bei Amazon Prime mit umwerfend schönen, aber auch unheimlichen Fantasy-Bildern auf

Auf ein komplexes Worldbuilding wie bei Jacksons Mittelerde-Epos braucht ihr bei Legende nicht zu hoffen. Vielmehr nähert sich Scott dem Film mit den staunenden Augen eines Kindes, das zum ersten Mal ein Märchenbuch aufschlägt und sich bedingungslos in all den fantastischen Dingen verliert, die dort beschrieben werden.

Legende ist ein Film, der von seinen Bildern lebt, die sich mal hell leuchtenden, mal in unheilvoll brodelnden und dann in komplett verwunschenen Farben offenbaren. Hier treffen angsteinflößende Kreaturen im Feuer auf Einhörner im Glanz des Mondes, während Seifenblasen wie Blätter durch die verzauberten Wälder gleiten.

Scott hat einen puren Fantasy-Rausch geschaffen, der völlig von seinen prächtigen Kostümen und den detailverliebten Kulissen eingenommen ist. Legende ist die Art von Film, die einem in jungen Jahren Albträume bereitet, aber ebenso die Fantasie beflügelt, sodass man es nicht abwarten kann, wieder in diese Welt zurückzukehren.

Es gib insgesamt drei verschiedene Versionen von Ridley Scotts Fantasy-Abenteuer Legende

Das Eintauchen könnt ihr jetzt bei Amazon Prime tun. Seit wenigen Tagen befindet sich Legende dort im Streaming-Abo. Das einzige Manko: Ihr bekommt den Film nur in seiner 89-minütigen US-Kinofassung zu sehen, die sich in einigen Punkten von Ridley Scotts 114-minütigen Director's Cut unterscheidet, u.a. der Filmmusik.

Ursprünglich wurde Jerry Goldsmith als Komponist für Legende engagiert. Später holte das Studio die Elektronik-Formation Tangerine Dream an Bord, um den Film auf ein jüngeres Publikum zuzuschneiden. Wenn ihr den Original-Soundtrack hören wollt, müsst ihr zu Disney+ wechseln, wo sich der international Cut mit 93 Minuten befindet.

Scotts Director's Cut von Legende gibt es aktuell tatsächlich nirgendwo zum Streamen. Auch auf DVD und Blu-ray ist er in Deutschland nicht erhältlich.