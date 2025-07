Seit Jahren warten wir auf diesen Fantasy-Film: Trailer zum Red Sonja-Reboot macht Matilda Lutz zur Kriegerin

Seit über einer Dekade befindet sich das Red Sonja-Reboot in Arbeit. Jetzt gibt es endlich einen ersten Trailer, der uns einen Blick in das martialische Fantasy-Action-Spektakel gewährt.

Eigentlich absurd: Nach Jahren in der Entwicklungshölle wurden nun endlich der Trailer zum neuen Red Sonja-Film veröffentlicht – und das komplett ohne große Fanfaren. Heimlich, still und leise kündigt sich das Reboot der legendären Kriegerin im Kino an, die erstmals von Brigitte Nielsen auf der großen Leinwand verkörpert wurde.

Nielson ist nicht mehr an Bord, ebenso wenig wie Co-Star Arnold Schwarzenegger, der damals als Conan der Barber im Fantasy-Abenteuer mitmischte, das reich an martialischen wie actiongeladenen Bildern war. Matilda Lutz, bekannt aus dem extrem blutrünstigen Thriller Revenge, übernimmt in der Neuauflage den Part der Titelheldin.

Fantasy-Reboot: Erster Trailer zu Red Sonja mit Matilda Lutz

Red Sonja - Trailer (English) HD

Genau wie der erste Kinofilm aus dem Jahr 1985 geht Red Sonja anno 2025 auf die gleichnamige Comicfigur zurück, die von Roy Thomas und Barry Windsor-Smith geschaffen wurde und ihren ersten Auftritt 1973 bei Conan der Barbar hatte. Später folgte ihre eigene Reihe. Wie nah sich der Film an der Vorlage orientiert, ist unklar.

Der Trailer setzt vor allem auf staubige Action und grimmige Blicke: Red Sonja hat es auf den bösen Tyrannen Draygan (Robert Sheehan) und dessen Komplizin Annisia (Wallis Day) abgesehen, die ihr Volk vernichten wollen. Also versammelt sie eine Gruppe an Krieger:innen, um den Mächten des Bösen Einhalt zu gebieten.

Die Geschichte stammt aus der Feder von Tasha Huo, die sich dank Tomb Raider: The Legend of Lara Croft und The Witcher: Blood Origin bestens mit Abenteuer- und Fantasy-stoffen auskennt. Auf dem Regiestuhl nahm M.J. Bassett Platz, die zuvor düstere Filme wie Deathwatch Solomon Kane und Silent Hill: Revelation inszenierte.

Red Sonja schmorte über 15 Jahre in der Entwicklungshölle

Red Sonja hat eine lange Reise hinter sich. Schon 2008 wollte Robert Rodriguez mit Rose McGowan ein entsprechendes Projekt auf die Beine stellen. Zwei Jahre später legte der Rechteinhaber diesen Plan auf Eis und holte Action-Fachmann Simon West an Bord, während Amber Heard mit der Hauptrolle in Verbindung gebracht wurde.

Auch diese Version sollte nie das Licht der Welt erblicken, sodass Bryan Singer übernahm. Als schwere Vorwürfe sexuellen Missbrauchs gegen den Regisseur erhoben wurden, der zuvor die X-Men und Superman ins Kino gebracht hatte, nahm sich Transparent-Mastermind Joey Soloway Red Sonja an – mit Hannah John-Kamen als Star.

Von denen ist in den Credits allerdings auch keine Spur mehr zu entdecken. Tasha Huo und M.J. Bassett sind nun die treibenden kreativen Kräfte hinter dem Fantasy-Action-Kracher und Matilda Lutz, die kürzlich auch in dem Psycho-Thriller Magpie zu sehen war, definiert Red Sonja für eine neue Generation von Film-Fans.

Wann startet das Fantasy-Action-Spektakel Red Sonja?

In den USA erscheint Red Sonja bereits am 15. August 2025 im Kino. Darüber hinaus wird der Film zwei Wochen später als Video-on-Demand im Heimkino veröffentlicht. Wann und wie das Fantasy-Action-Reboot nach Deutschland kommt, ist bislang unklar.