Neu bei Amazon Prime: Gnadenlos spannende Horror-Serie, Action-Geheimtipp & eine irre Hitler-Doku

Das frische Streaming-Angebot von Amazon Prime fällt diese Woche klein aus, hat es aber in sich. Die Horrorserie Them sticht raus. Das Werk fällt in eine ähnliche Tradition wie die Jordan Peele-Horrorfilme Wir und Get Out.

Außerdem könnt ihr seit dieser Woche mal wieder Operation Red Sea schauen. Den besten Actionfilm 2018 loben wir hier in den Himmel. Interessant und etwas morbide klingt auch die Doku Meet the Hitlers, in der es um amerikanische Familien geht, die den Namen Hitler tragen.

Worum geht es in der Horror-Serie Them?

Them erzählt über eine Staffel den Terror, den eine schwarze Familie in den 1950er Jahren in einer weiß-geprägten US-amerikanischen Nachbarschaft erlebt. Die Emorys ziehen in ein komplett weißes Viertel. Dort wird ihr Zuhause zu einem Ort, an dem bösartige Kräfte herrschen. Die Bedrohung geht von den Nachbarn und etwas Übernatürlichem aus. Die Serie ist zunächst nicht synchronisiert verfügbar.

