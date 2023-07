Neu bei Amazon Prime: Horror-Film mit Mega-Twist, den Meister-Regisseur aus eigener Tasche bezahlen musste

Ein echtes Horror-Highlight, das einem Regie-Meister nach zwei Misserfolgen die Karriere rettete, könnt ihr ab sofort bei Amazon Prime streamen. Inklusive krasser Wendung am Ende.

Amazon Prime hat ein kleines Horror-Juwel ins Streaming-Programm aufgenommen, an das eine verblüffende Geschichte geknüpft ist: Denn nach mehreren Flops feierte Twist-Meister M. Night Shyamalan mit dem Gruselfilm The Visit sein großes Comeback. Und das kam nur zustande, weil er das Projekt selbst bezahlte.

Selbst finanzierter Horror: Mit The Visit fand M. Night Shyamalan zu alter Stärke zurück

Eigentlich beginnt The Visit bei Amazon ganz harmlos: Die zwei Geschwister Becca (Olivia DeJonge) und Tyler (Ed Oxenbould) sollen die Ferien bei ihren Großeltern verbringen. Doch je länger sie in deren Haus zu Gast sind, desto deutlicher wird, dass mit Oma und Opa irgendetwas nicht stimmt. Die alten Leute verhalten sich zunehmend seltsam und stellen eigentümliche Regeln auf. Warum zum Beispiel dürfen die Kinder ihre Zimmer nach 21:30 Uhr um keinen Preis mehr verlassen?



Universal The Visit: Oma und Enkelin

The Visit mauserte sich 2015 zu einem Horror-Hit: Bei einem Budget von 5 Millionen US-Dollar spielte der Film weltweit über 98 Millionen Dollar ein. Was nicht selbstverständlich war. Denn der für seine Erzähl-Twists bekannte Regisseur M. Night Shyamalan (The Sixth Sense, The Village) hatte mit Die Legende von Aang und After Earth zuvor zwei absolute Misserfolge abgeliefert, die bei der Kritik und beim Publikum durchfielen.

Das führte dazu, dass niemand bereit war, ihm erneut große Summen Geld für ein Projekt zu überlassen. Doch Shyamalan glaubte an einen kleinen Horror-Film, den er drehen wollte, nahm einen 5-Millionen-Dollar-Kredit auf sein eigenes Haus mit Grundstück auf und finanzierte The Visit so aus eigener Tasche . Ein Risiko, das sich am Ende auszahlte.

Bei Amazon: Was den Horror von The Visit so außergewöhnlich macht

Die Stärke von The Visit bei Amazon Prime liegt vor allem darin, dass der Horror-Film Lachen und Schockstarre perfekt verbindet. Anfangs ist die Found-Footage-Machart noch eine Kinderspielerei, aber die Kamera wird zunehmend zum Einsatz gebracht, um Gruseliges einzufangen. Kinderdarsteller Ed Oxenbould überzeugt als naseweiser kleiner Nerv-Bruder und Nana (Deanna Dunagan) und Pop Pop (Peter McRobbie) sorgen als Plätzchenbäcker bald auch in strahlendem Sonnenschein für Gänsehaut. Selten waren Rentner:innen so gruselig wie hier.

Universal The Visit: Ed Oxenbould

Als Publikum balancieren wir gefühlsmäßig auf Messers Schneide und fragen uns durchgehend, ob die ausgestandenen Ängste am Ende vielleicht doch völlig unbegründet sein werden. Und selbst wenn wir glauben, alle Möglichkeiten einer Horror-Film-Auflösung im Kopf schon durchgespielt zu haben, kommt The Visit am Ende mit einem gewaltigen Twist um die Ecke, den niemand vorhersieht. Da war jeder Dollar von M. Night Shyamalan gut investiert.

