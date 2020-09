Neu bei Amazon Prime im Oktober: Alle Filme und Serien des Monats

Amazon Prime wartet im Oktober mit einigen spannenden Filmen und Serien auf, allen voran Fear the Walking Dead und The Walking Dead: World Beyond. Außerdem startet das große Horror-Event Welcome to Blumhouse.

Das Film- und Serienangebot von Amazon Prime geht im Oktober vor allem in eine Richtung: Horror. Passend zum Halloween-Monat fährt der Streaming-Dienst einige vielversprechende Titel auf. Dazu gehört nicht nur Fear the Walking Dead und The Walking Dead: World Beyond, sondern auch das Horror-Event Welcome to Blumhouse.

Für zusätzlichen Zombie-Content sorgen Days Later und 28 Weeks Later, während euch Blair Witch Project zurück in den düsteren Wald von 1999 bringt. Creepy geht es auch in The Boy und Brahms: The Boy 2 zu. Im ersten Teil lehrt ein gruseliger Junge Lauren Cohan das Fürchten. Im zweiten Teil ist Katie Holmes an der Reihe.

Neue Filme bei Amazon Prime im Oktober

Amazon Original exklusiv verfügbar ab 16.10. Black Box

Welcome to Blumhouse Amazon Original Film exklusiv verfügbar ab 06.10. The Lie

Welcome to Blumhouse Amazon Original exklusiv verfügbar ab 06.10. Nocturne

Welcome to Blumhouse Amazon Original Film exklusiv verfügbar ab 13.10. Evil Eye

Welcome to Blumhouse Amazon Original exklusiv verfügbar ab 13.10. Alles außer gewöhnlich

exklusiv verfügbar ab 07.10. Bombshell

exklusiv verfügbar ab 13.10. 21 Bridges

exklusiv verfügbar ab 06.10. Ashfall

exklusiv verfügbar ab 16.10. The Boy & Brahms: The Boy 2 (Director’s Cut)

exklusiv verfügbar ab 30.10. Drachenzähmen leicht gemacht 3: Die geheime Welt

verfügbar ab 15.10. Vice – Der zweite Mann

exklusiv verfügbar ab 21.10. Come To Daddy

exklusiv verfügbar ab 08.10. Chaos auf der Feuerwache

exklusiv verfügbar ab 23.10. Lady Business

exklusiv verfügbar ab 23.10. Arkansas

exklusiv verfügbar ab 18.10. Borat: Cultural Learnings Of America For Make Benefit Glorious Nation Of Kazakhstan

verfügbar ab 16.10. Baby Driver

verfügbar ab 27.10. (auch in 4k/UHD) The Pianist

verfügbar ab 01.10 Apocalypse Now

verfügbar ab 01.10. Walk The Line

verfügbar ab 07.10. Little Miss Sunshine

verfügbar ab 22.10. Die Tiefseetaucher

verfügbar ab 20.10. Tommaso und der Tanz Der Geister

exklusiv verfügbar ab 13.10. 28 Days Later & 28 Weeks Later

verfügbar ab 26.10. Ey Mann, wo is' mein Auto?

verfügbar ab 25.10. Thilda und die beste Band der Welt

exklusiv verfügbar ab 01.10. The Blair Witch Project

verfügbar ab 30.10. Surrogates

Abseits von den zwei The Walking Dead-Spin-offs und Utopia sticht bei den neuen Serien auf Amazon im Oktober vor allem ein Titel heraus, nämlich Truth Seekers. In der Horror-Comedy treffen Nick Frost und Simon Pegg endlich wieder aufeinander.

Neue Serien bei Amazon Prime im Oktober

Utopia – Staffel 1

Amazon Original exklusiv verfügbar ab 30.10. Truth Seekers – Staffel 1

Amazon Original exklusiv verfügbar ab 30.10. The Walking Dead: World Beyond – Staffel 1

Amazon Original exklusiv verfügbar ab 02.10. neue Episoden wöchentlich Savage X Fenty Show – Vol. 2

Amazon Original exklusiv verfügbar ab 02.10 Inside SG Flensburg-Handewitt – Staffel 1

Amazon Original exklusiv verfügbar ab 16.10. All Or Nothing: Tottenham Hotspur – Staffel 1 (OmU)

Amazon Original Deutsche Untertitel exklusiv verfügbar ab 02.10. The Challenge: Eta – Staffel 1 (OmU)

Amazon Original exklusiv verfügbar ab 30.10. What The Constitution Means To Me – Staffel 1

Amazon Original exklusiv verfügbar ab 16.10. Fear the Walking Dead – Staffel 6

Amazon Exclusive exklusiv verfügbar ab 12.10. The Bold Type – Staffel 4

Amazon Exclusive exklusiv verfügbar ab 16.10. NOS4A2 – Staffel 2

Amazon Exclusive exklusiv verfügbar ab 23.10. Young Sheldon – Staffel 3

Das Angebot von Amazon Prime kann sie wie immer kurzfristig ändern. Weitere Titel findet ihr dann in unseren Wochenendübersichten.

Was werdet ihr euch im Oktober auf Amazon Prime anschauen?