Gleich 4 neue Horrorfilme bei Amazon: Die Trailer verstören jetzt schon

Amazon Prime versorgt Horrorfans im Oktober mit gleich vier neuen Schockern aus dem Hause Blumhouse. Hier könnt ihr euch die Trailer zu jedem Teil des Events anschauen.

Blumhouse hat sich in den vergangenen Jahren als aufregende Schmiede für neue Horrorfilme erwiesen. Von Get Out über The Purge bis hin zum neusten Massaker von Michael Myers: Hier entsteht Horror aller Couleur. Nun hat sich das Studios mit Amazon zu einem spannenden Anthologieprojekt zusammengeschlossen.

Unter dem Titel Welcome to Blumhouse erscheinen im Oktober vier neue Horrorfilme, die exklusiv für den Streaming-Dienst entstanden sind. Doch welcher der Filme ist wirklich sehenswert? Die wir haben Trailer zu allen vier Werken für euch, mit denen ihr euch auf Amazons Horror-Event einstimmen könnt.

Blumhouse-Horror Nr. 1 bei Amazon: Black Box

Black Box - Trailer (English) HD

Film: Black Box

Black Box Regie: Emmanuel Osei-Kuffour Jr.

Emmanuel Osei-Kuffour Jr. Drehbuch: Emmanuel Osei-Kuffour Jr. und Stephen Herman

Emmanuel Osei-Kuffour Jr. und Stephen Herman Cast: Mamoudou Athie, Phylicia Rashad, Amanda Christine, Tosin Morohunfola, Charmaine Bingwa und Troy James

Mamoudou Athie, Phylicia Rashad, Amanda Christine, Tosin Morohunfola, Charmaine Bingwa und Troy James Start: 6. Oktober 2020

Nach einem schweren Autounfall, bei dem er seine Frau verloren hat, lässt sich ein alleinerziehender Vater auf eine unkonventionelle Therapie ein. Schnell wird allerdings klar: Bewältigt wird hier kein Trauma. Stattdessen verschlimmert sich seine Situation.

Blumhouse-Horror Nr. 2 bei Amazon: The Lie

The Lie - Trailer (English) HD

Film: The Lie

The Lie Regie: Veena Sud

Veena Sud Drehbuch: Veena Sud

Veena Sud Cast: Mireille Enos, Peter Sarsgaard und Joey King

Mireille Enos, Peter Sarsgaard und Joey King Start: 6. Oktober 2020

Wie weit würden Eltern für ihre Kinder gehen? The Lie will es herausfinden, denn die Prämisse gestaltet sich wie folgt: Eine Tochter beichtet ihren Eltern, dass sie ihre beste Freundin umgebracht hat. Nun versuchen diese, das Verbrechen zu verheimlichen.

Blumhouse-Horror Nr. 3 bei Amazon: Evil Eye

Evil Eye - Trailer (English) HD

Film: Evil Eye

Evil Eye Regie: Elan Dassani und Rajeev Dassani

Elan Dassani und Rajeev Dassani Drehbuch: Madhuri Shekar

Madhuri Shekar Cast: Sarita Choudhury, Sunita Mani, Omar Maskati und Bernard White

Sarita Choudhury, Sunita Mani, Omar Maskati und Bernard White Start: 13. Oktober 2020

Eigentlich könnte alles perfekt sein: Evil Eye erzählt von einer glücklichen Beziehung. Auf einmal ist die Mutter der Protagonistin jedoch der Überzeugung, dass deren Freund ein düsteres Geheimnis versteckt und eine Verbindung mit ihrer eigenen Vergangenheit hat.

Blumhouse-Horror Nr. 4 bei Amazon: Nocturne

Nocturne - Trailer (English) HD

Film: Nocturne

Nocturne Regie: Zu Quirke

Zu Quirke Drehbuch: Zu Quirke

Zu Quirke Cast: Sydney Sweeney, Madison Iseman, Jacques Colimon und Ivan Shaw

Sydney Sweeney, Madison Iseman, Jacques Colimon und Ivan Shaw Start: 13. Oktober 2020

In Nocturne dreht sich alles um eine junge Pianistin, die auf eine Eliteschule geht, jedoch im Schatten ihrer Zwillingsschwester steht. Durch ein unscheinbares Notizbuch gelingt es ihr endlich, den Konkurrenzkampf zu gewinnen - doch für welchen Preis?

Welchen der Blumhouse-Horrorfilme werde ihr auf jeden Fall schauen?