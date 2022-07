Neu bei Amazon Prime: Mysterythriller-Meisterwerk mit zwei Mega-Stars in den Hauptrollen

Bei Amazon Prime könnt ihr aktuell den herausragenden Mysterythriller Prestige – Die Meister der Magie von Christopher Nolan streamen. Hugh Jackman und Christian Bale spielen die Hauptrollen.

Der Name Christopher Nolan steht nicht nur für epische Blockbuster, sondern auch für Geschichten, die gerne mit einem Twist aufwarten. Bereits mit seinem Durchbruchsfilm Memento bewies er seine Vorliebe für Enthüllungen und Überraschungen. Ein weiterer Schlüsselfilm in dieser Hinsicht ist Prestige – Die Meister der Magie.



Zwischen Batman Begins und The Dark Knight trat Nolan einen Schritt zurück, um einen spannenden Thriller in Szene zu setzen, der uns zwei konkurrierende Zauberkünstler vorstellt und bewusst mit den Erwartungen spielt. Was ist echt? Was ist Illusion? Die von Michael Caine gespielte Figur fordert uns dazu auf, genau hinzuschauen.

Neu bei Amazon Prime: Seit ein paar Tagen befindet sich Prestige – Die Meister der Magie bei Amazon Prime *. Mit Prime-Abo könnt ihr den Film kostenlos streamen. Alternativ werden diverse Kauf- und Leihoptionen angeboten.

Prestige: Meisterhafter Nolan-Thriller bei Amazon Prime

Die Geschichte von Prestige – Die Meister der Magie geht auf den 1995 erschienen Roman Das Kabinett des Magiers von Christopher Priest zurück und entführt ins ausklingende 19. Jahrhundert. In den Straßen von London lernen wir den Zauberkünstler Robert Angier (Hugh Jackman) kennen, der auf der Suche nach dem großen Trick ist.

Hier könnt ihr den Trailer zu Prestige schauen:

Prestige - Die Meister der Magie - Trailer (Deutsch)

Während Angier an seinem ausbleibenden Erfolg verzweifelt, bringt Alfred Borden (Christian Bale) das Publikum regelmäßig zum Staunen. Verbissen versucht Angier, hinter das Geheimnis des Konkurrenten zu kommen. Kaum beginnt er mit seinen Nachforschungen, verliert er sich in einem abgründigen Verwirrspiel.

Prestige – Die Meister der Magie setzt auf eine verzwickte Handlung und doppeldeutige Bilder. Nolan entführt uns in düstere Gassen und spärlich belichtete Räume, in denen die Wahrhaftigkeit der Inszenierung diskutiert wird. Sein Film erhält dadurch eine weitere Ebene, die das Medium und seine Möglichkeiten selbst hinterfragt.

So wie die beiden Zauberkünstler das Publikum mit ihren Tricks blenden, führt uns Nolan geschickt mit filmischen Mitteln an der Nase herum. Selbst nach all den aufwendig konstruierten Kinorätseln, die er in den vergangenen Jahren geschaffen hat, bereitet es nach wie vor große Freude, Prestige – Die Meister der Magie zu entschlüsseln.

