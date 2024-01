Neu bei Amazon Prime: Schweißtreibender Panik-Thriller, in dem 96 Minuten lang auf engstem Raum ums Überleben gekämpft wird

Heute startet auf Amazon Prime ein deutscher Thriller, der mit einer der gemeinsten Urängste überhaupt spielt: dem Gefangensein auf allerengstem Raum.

Der Stoff, aus dem gute Survival-Thriller sind, ist häufig zugleich der Stoff, aus dem wahre Albträume sind. Idealerweise gepaart mit tief sitzenden Urängsten der Menschheit. Für manche ist das die Angst vor großen Höhen in Thrillern wie Fall. Oder der Angst vor der Dunkelheit, die den Horror von Lights Out schafft. Auf Amazon Prime startet heute ein Kandidat, der sich perfide einer anderen Phobie bedient: der Angst vor engen Räumen.

Trunk - Locked in verrät als Titel bereits, dass hier jemand in einen Kofferraum eingesperrt wird. Daraus schafft Regisseur Marc Schießer über 96 Minuten einen Kampf ums nackte Überleben, der sich in seiner Film-Location so weit einschränkt, wie nur irgend möglich – um für greifbare Panik bei Protagonistin und Publikum zu sorgen.



Trunk: Locked In auf Amazon Prime verbindet Survival mit packendem Mystery-Rätsel

Es wäre bereits schrecklich genug, wenn Protagonistin Malina (Sina Martens) einfach nur in einem verschlossenen Kofferraum aufwachen und einen Weg nach draußen finden müsste. Doch Malinas Erwachen als Gefangene wirft noch wesentlich mehr Fragen auf, als nur: „Wie komme ich hier wieder heraus?!“

Zunächst muss Malina versuchen, die bisherigen Ereignisse irgendwie zusammenzusetzen. Denn sie hat ihr Gedächtnis verloren und tappt im Dunkeln. Auf dem Handgelenk trägt sie nun eine rätselhafte römische Ziffer, und irgendwie scheint auch ihr Vater verwickelt zu sein. Wie und warum ist ihr aber noch nicht klar.

Amazon Prime Video Trunk: Locked In

Es besteht aber Hoffnung: Malinas Handy funktioniert noch und ist ihre einzige Verbindung zur Außenwelt. Sie muss Hilfe rufen, das Rätsel um ihre Entführung aufdecken und verhindern, am Ende der grausamen Fahrt einem noch grausameren Schicksal in die Arme zu laufen.

Mit seiner Kofferraum-Location ist Trunk: Locked In eines der extremsten Kammerspiele überhaupt

Seit Beginn der Filmgeschichte nutzen Regisseure das Prinzip der Single Location bzw. des Kammerspiels, um für eine unangenehme Grundspannung bei sämtlichen Zuschauer:innen zu sorgen. Trunk: Locked In hat sich dabei aber für eine der wohl bösesten und ambitioniertesten Varianten entschieden, die diese Art der Schauplatzwahl bietet.

Bei Single Location-Filmen wird die Handlung ausschließlich oder überwiegend auf einen einzigen Ort begrenzt. Häufig sind das einzelne Zimmer oder Wohnungen wie etwa in Der Gott des Gemetzels oder der verschneite Zwischenstopp in Tarantinos The Hateful 8. So gibt es für die Charaktere kein Entkommen und Konflikte verschärfen sich drastisch.



Wer das alles noch gemeiner will, verkleinert die Dimensionen des Handlungsortes. Und schon wird es klaustrophobisch wie im Auto in No Turning Back oder im Sarg in Buried - Lebend begraben. Im engen Kofferraum in Trunk: Locked In sind die Dimensionen dabei sogar noch enger. Dazu bewegt sich das zugehörige Auto, ohne, dass Protagonistin Malina Kontrolle über das Ziel hat – ein astreines Rezept für Herzrasen und Schweißausbrüche.



Wer Lust auf ordentlich Adrenalin und Survival hat, kann sich nun die Extremdosis im Abo bei Amazon Prime gönnen.



*Bei den Links zum Angebot von Amazon handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf über diese Links erhalten wir eine Provision.