Neu bei Amazon Prime: Spannungs-Meisterwerk von Action-Meister, der sich beim Dreh mit echten Polizisten anfreundete und so 350.000 Dollar sparte

Bei Amazon Prime gibt es jetzt ein neues Action-Highlight von Michael Bay zu sehen. Dank seiner Überzeugungskraft gegenüber der Polizei konnte der Regisseur beim Dreh 350.000 Dollar sparen.

Ein guter Regisseur kann nicht nur Schauspieler:innen überzeugen. Sondern auch die Polizei, wie Action-Meister Michael Bay beweist: Durch seinen Draht zu zwei Wachtmeister:innen konnte er bei einer Szene von Ambulance mehrere hunderttausend Dollar einsparen. Jetzt gibt es den Film bei Amazon Prime im Stream.

Bei Amazon Prime: Action-Kracher von Michael Bay, für den eine Autobahn gesperrt wurde

Laut einem Interview mit Polygon zählt Bay seinen Umgang mit Polizist:innen zu seinen größten Stärken. So konnte er etwa Ordnungshüter auf seine Seite ziehen, in dem er sie beim Ambulance-Dreh nach ihren Erfahrungen bei Verfolgungsjagden befragte und versprach, sie im Film zu zeigen.

Universal Szene aus Ambulance

Erstens wollten sie Bilder mit mir machen. Zweitens wollten sie gerne im Film zu sehen sein. [Im Gegenzug] blockierten sie eine ganze Autobahn für uns. Wir rasten beim Dreh mit 90 Meilen in der Stunde über eine freie Autobahn. Das hätte normalerweise 350.000 Dollar und zwei Monate Planung gekostet.

Am Ende floppte Ambulance zwar an den Kinokassen (via Variety ), aber Bays Beharren auf Sparsamkeit wird das geldgebende Studio Universal dennoch beeindruckt haben. Not macht vermutlich erfinderisch: Verglichen mit vergangenen 200 Millionen Dollar-Eskapaden wie Transformers 5: The Last Knight (via The Numbers ) standen dem Regisseur hier nur 40 Millionen zur Verfügung.

Ambulance dreht sich um die Bankräuber William (Yahya Abdul-Mateen II) und Danny (Jake Gyllenhaal), die nach einem verpatzen Überfall per Krankenwagen durch Los Angeles fliehen.

