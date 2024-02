Neu bei Amazon Prime: Viel zu unbekannter Sci-Fi-Film, in dem die Erde seit 200 Jahren unbewohnbar ist

Ab sofort gibt es bei Amazon Prime einen Sci-Fi-Geheimtipp von Regisseur Tim Fehlbaum. Auf einer postapokalyptischen Erde kämpft Schauspielerin Nora Arnezeder als Louise Blake um ihr Leben.

Der Sci-Fi-Film Tides lief 2021 in den deutschen Kinos. Die COVID-19-Regularien beim Besuch eines Kinos waren strenger als gewöhnlich, weshalb viele Kinogänger:innen den Film verpasst haben könnten. Solltet ihr zu denjenigen gehören, habt ihr Glück. Ab sofort gibt es den Science-Fiction-Film nämlich bei Amazon Prime Video im Stream.

Deutschsprachige Science-Fiction bekommt ohnehin zu wenig Aufmerksamkeit und hat gegen die Hollywood-Konkurrenz oft das Nachsehen. Bei dem deutsch-schweizerischen Geheimtipp führte Tim Fehlbaum Regie. Er wurde vor allem mit dem Sci-Fi-Film Hell aus dem Jahr 2011 bekannt und zeigt uns in Tides eine andere Postapokalypse.

Sci-Fi-Film neu auf Amazon Prime: In Tides wird die Erde nach 200 Jahren erst wieder betreten

Die Menschheit hat die Erde in Tides nahezu vollständig ausgebeutet und flieht in den Weltraum. Dort leben sie auf der Weltraumkolonie Kepler-209. Doch die Menschen sind aufgrund der kosmischen Strahlung unfruchtbar geworden, weshalb sie sich einen Plan einfallen lassen. Ein Team aus Astronaut:innen soll nachsehen, ob sich die Erde nach 200 Jahren wieder erholt hat und bewohnbar ist.

Constantin Film Tides

Doch die Landekapsel der Expedition Ulysses 2 stürzt ab. Nur Louise Blake, gespielt von Nora Arnezeder, und ihr Kollege Tucker (Sope Dirisu) überleben den Absturz. Beim Erkunden des Planeten erleben sie so einige Überraschungen, die sich in den zwei Jahrhunderten entwickelt haben. Es beginnt ein schwieriger Überlebenskampf.

Der postapokalyptische Planet könnte euch bekannt vorkommen

Der Film wurde in Deutschland und der Schweiz gedreht. Wie Fehlbaum in einem Interview mit dem Branchen-Magazin Variety erzählte, habe er versucht, möglichst auf Szenen vor einem Greenscreen zu verzichten. Die Szenen mit der Kepler-Community seien in seiner Heimatstadt Basel gedreht worden. Für die postapokalyptische Erde zog es das Produktionsteam in das deutsche Wattenmeer.

Als Drehorte wurden unter anderem Hamburg und Brandenburg genutzt. Es könnte also sein, dass ihr einige Orte aus dem Film wiedererkennt. Die Gezeiten sollen beim Dreh einige Schwierigkeiten bereitet haben. Zweimal am Tag kam die Flut. Deshalb konnte das Team nur zwei bis drei Stunden am Stück drehen.

Ihr könnt den stylischen Sci-Fi-Geheimtipp Tides ab sofort bei Amazon Prime Video streamen.

