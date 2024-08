Neu bei Amazon: Packender Sci-Fi-Film mit starker Idee, der viel zu schnell wieder vergessen wurde

Bei Amazon könnt ihr jetzt einen Science-Fiction-Film mit breiter Star-Besetzung streamen. Lebenszeit wird darin zur wichtigsten Währung, was In Time zum packenden Thriller macht.

Mit Gattaca lieferte das Sci-Fi-Genie Andrew Niccol 1997 einen gefeierten über eine beklemmende Zwei-Klassen-Gesellschaft mit genetisch vor der Geburt modifizierten Menschen ab. 14 Jahre später meldete sich der Regisseur mit In Time - Deine Zeit läuft ab mit einem nicht minder faszinierenden Science-Fiction-Konzept zurück.

Ihr könnt den Thriller mit Justin Timberlake und Amanda Seyfried in den Hauptrollen jetzt bei Amazon im Abo streamen.

Jetzt bei Amazon schauen: Sci-Fi-Thriller In Time verwandelt Lebenszeit in neues Zahlungsmittel

Die Idee von In Time: In dem faszinierenden Sci-Fi-Films ist Lebenszeit zur neuen Währung der Zukunft geworden. Menschen altern ab 25 Jahren nicht mehr und bekommen mit 25 nur ein Jahr restliche Lebenszeit gutgeschrieben. Zusätzliche Zeit kann als Arbeitslohn erworben werden, wobei Zeit verdient, ausgegeben oder verschenkt werden kann.

Justin Timberlake und Amanda Seyfried in In Time

Aus dieser faszinierenden Prämisse formt Andrew Niccol einen mitreißenden Thriller, der den einfachen Arbeiter Will (Justin Timberlake) in den Mittelpunkt rückt. Der bekommt die gesamte Lebenszeit eines Superreichen vor dessen Suizid übertragen und entschließt sich dazu, seine übermäßige Lebensdauer an Bedürftigere zu verschenken. Dadurch gerät er ins Visier der korrupten Polizeibehörde.

Mit dem Mix aus Sci-Fi und Thriller wird In Time - Deine Zeit läuft ab zur faszinierenden Zukunftsvision, die Nicool ähnlich wie Gattaca als spannende Welt mit vielen eigenen Regeln und Details aufbaut.

Vergessene Star-Besetzung mit Cillian Murphy, Olivia Wilde und Johnny Galecki

An der Seite von Justin Timberlake spielt Mamma Mia-Star Amanda Seyfried die Tochter des verstorbenen Superreichen. Aber auch in den Nebenrollen sind große Stars mit dabei. Als korrupter Ordnungshüter ist Oppenheimer-Star Cillian Murphy ein sogenannter "Timekeeper" und dem Protagonisten immer auf den Fersen.

20th Century Fox Cillian Murphey als Bösewicht in In Time

In weiteren Nebenrollen sind Olivia Wilde (Tron: Legacy), Matt Bomer (White Collar) und The Big Bang Theory-Hauptdarsteller Johnny Galecki mit dabei.

Über 10 Jahre nach dem Kinostart ist In Time von Andrew Niccol im Gegensatz zu Gattaca eher in Vergessenheit geraten. Ihr habt jetzt die ideale Gelegenheit, den Film bei Amazon mal wieder oder zum ersten Mal zu erleben.