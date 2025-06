Neu bei Disney+: Der teuerste Fantasy-Film des Jahres erfindet eine 200 Jahre alte Geschichte neu

Bei Disney+ könnt ihr ab sofort einen Fantasy-Blockbuster streamen, der vor wenigen Wochen noch auf der großen Leinwand zu sehen war. Er basiert auf einer sehr bekannten Märchengeschichte.

Erst vor wenigen Tagen wurde der erste Trailer zu Wicked: Teil 2 veröffentlicht, der einen gewaltigen Fantasy-Blockbuster verspricht. Wenn wir uns die Zahlen genau anschauen, ist das teuerste Projekt jedoch ein anderes: Schneewittchen. Zwischen 240 und 270 Millionen US-Dollar soll die Neuauflage des Märchenklassikers verschlungen haben – das macht ihn zu einem der teuersten Disney-Filme überhaupt.

Die neue Schneewittchen-Interpretation stützt sich auf zwei Vorlagen. Auf der einen Seite wäre da das literarische Original, das 1812 in der Sammlung Kinder- und Hausmärchen der Gebrüder Grimm veröffentlicht wurde. Das ist der traditionelle Quell der Inspiration. Dazu gesellt sich Disneys Zeichentrickklassiker Schneewittchen und die sieben Zwerge aus dem Jahr 1937 – die wohl berühmteste Adaption des Stoffs.

Jetzt könnt ihr Schneewittchen anno 2025 erstmals im Streaming-Abo schauen.

Fantasy-Film im Stream: Schneewittchen mit Rachel Zegler

Wer den alten Disney-Film gesehen hat, wird in der Realverfilmung viele vertraute Elemente wiedererkennen, angefangen bei diversen Songs über Handlungsdetails bis zum Design von Figuren, Schlössern und Häusern. Gleichzeitig erweitert der neue Film die Geschichte um einige Aspekte, gerade im Hinblick auf die Charakterentwicklung der Titelheldin, die nun deutlich mehr Eigenleben besitzt.

Hier könnt ihr den Trailer zu Schneewittchen schauen:

Schneewittchen - Trailer (Deutsch) HD

Das Grundgerüst bleibt aber erhalten: Schneewittchen (Rachel Zegler) verliert ihre Mutter und wächst daraufhin in der Obhut ihres Königsvaters und dessen neuer Gemahlin auf. Die Stiefmutter (Gal Gadot) beäugt die junge Prinzessin aufgrund ihrer Schönheit mit Neid und Missgunst und schickt einen Jäger los, um sie zu töten. Daraufhin flüchtet sie in den Wald, wo sie die sieben Zwerge entdeckt und Zuflucht findet.

Das Schneewittchen-Update kommt als aufwendiger Fantasy-Blockbuster daher, der sich in CGI-Effekte lehnt und eine künstliche Welt nach der anderen schafft. Was den Film dennoch erdet, ist seine Hauptdarstellerin: Rachel Zegler, die schon in Steven Spielbergs West Side Story ihr Gesangstalent unter Beweis stellen konnte, führt unerschrocken durch den Märchenwald und erhält sogar ihren eigenen großen neuen Song.

Wann, wo und wie kann man Schneewittchen streamen?

Schneewittchen befindet sich seit dem 11. Juni 2025 im Angebot von Disney+. Wenn ihr ein Abo bei dem Streaming-Dienst habt, könnt ihr den Film direkt schauen. Alternativ gibt es Schneewittchen mit diversen Kauf- und Leihoptionen bei Amazon und Co. als Stream. Auch auf DVD, Blu-ray und 4K-Disc ist die Fantasy-Neuauflage erschienen.