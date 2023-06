Neu bei Netflix: Brutale Fantasy-Action mit John Wick 4-Star, die eine Kult-Reihe nach 24 Jahren wiederbelebt hat

Auf Netflix gibt es jetzt Fantasy-Action von 2021 mit einem John Wick 4-Star zu sehen, die eine totgeglaubte Reihe von Videospiel-Adaptionen nach 24 Jahren fortsetzte.

Bei Netflix: Fantasy-Kracher mit John Wick 4-Star bekommt bald eine Fortsetzung

Mortal Kombat ist ein Kind seiner Zeit. Die Adaption der beliebten und blutigen Videospiel-Reihe von 1995 funktionierte für Fans gut, wurde aber kurz darauf mit dem haarsträubenden Flop Mortal Kombat 2 fortgesetzt. Erst 2021 hauchte derder Reihe frischen Wind ein. Jetzt hat ihn Netflix ins Angebot aufgenommen.

Auch im aktuellen Mortal Kombat bleibt grundlegend alles beim Alten. Die außerirdische Welt Outworld bedroht die Erde und fordert unsere besten Kämpfer per Mortal Kombat-Wettstreit zur Entscheidung über die Vorherrschaft heraus. Donnergottheit Raiden (Tadanobu Asano) will eine schlagkräftige Truppe versammeln. Und auch der finstere Scorpio (Sanada) mischt sich in den Krieg der Welten ein.

Wie jeder seiner Filmvorgänger basiert der Film auf der gleichnamigen Reihe an Fighting Games, in denen zwei Kämpfer mit verschiedenen Techniken gegeneinander antreten. Das Franchise ist für seine blutrünstigen Todesszenen bekannt, in denen dem unterlegenen Gegner nicht selten ganze Gliedmaßen abgetrennt werden.

Im Kino entwickelte sich das Reboot nach 24 Jahren zur Erfolgsgeschichte. Mortal Kombat 2 ist in Arbeit und soll einen The Boys-Star als Fanliebling zeigen. Wann genau das Sequel erscheint, ist noch nicht offiziell klar. Wir rechnen 2024 mit dem Kinostart.

