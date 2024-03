Neu bei Netflix: Christian Bale glänzt in extrem gutem Action-Film nach wahrer Geschichte, der euch im Finale komplett den Atem stocken lässt

Menschen lieben wahre Geschichten über große Siege. David gegen Goliath. All das bietet unser neuer Netflix-Tipp – mit atemberaubender Action und einem Finale, das euch die Schuhe auszieht.

Manchmal entfleuchen uns beim Schauen von Klassikern Sätze wie "Solche Filme werden heute einfach nicht mehr gemacht." Häufig sind damit solche Filme gemeint, die das Publikum mit einem wohligen Gefühl des Triumphs zurücklassen, wenn ein Underdog alle Hindernisse überwindet und einen Sieg erringt. Bonuspunkte gibt es, wenn der Film auf wahren Begebenheiten basiert.



Besonders bieten sich dafür Sportfilme an, die durch ihre starken Charaktere und inspirierende Geschichte alle in ihren Bann ziehen. Die guten Klassiker schaffen es, sogar Sportmuffel zu begeistern. Oder im Fall von Le Mans 66 - Gegen jede Chance, dank fantastischer Action, auch die Rennsportmuffel. Denn manchmal werden solche Filme heute doch noch gemacht – und können dann sogar auf Netflix gestreamt werden.



In Le Mans 66 nimmt es Christian Bale als Rennfahrer mit dem ultimativen Gegner auf



Da wir im Deutschen wieder einmal unter einer Titeländerung leiden müssen, hat Le Mans 66 – das zentrale Rennen des Films – einfach nicht ganz so viel Wumms wie das Original: Ford v Ferrari. Denn genau dieses Duell ist Kern unserer Geschichte: Gemeinsam mit dem alteingesessenen US-Autohersteller Ford will Carroll Shelby (Matt Damon) den absoluten Rennsportgiganten überhaupt herausfordern und besiegen: Ferrari.



Ein Ding der Unmöglichkeit, heißt es in der Branche. Niemand schlägt Ferrari. Obwohl es in den 60ern permanent Weiterentwicklungen und Innovationen im Motorsport gibt. Aber Ferrari? Ferrari schlägt niemand. Doch Shelby will das nicht wahrhaben. Also tut er sich kurzerhand mit dem schroffen, aber extrem begabten britischen Rennfahrer Ken Miles (Christian Bale) zusammen, um das Siegerauto zu entwickeln und zu bauen.



20th Century Fox/Disney Matt Damon und Christian Bale in Le Mans 66

Dabei treten die beiden gegen so einige Gegner an: die Physik, die Vorstandsvorsitzenden bei Ford, die inneren Dämonen und natürlich den Goliath Ferrari. Das 24-stündige Rennen von Le Mans soll schließlich die Entscheidung bringen, ob Shelby und Miles katastrophal scheitern – oder die Geschichte des Motorsports für immer verändern.



Le Mans 66 bei Netflix liefert geniale Action und ein Finale, das absolut niemanden kaltlässt



Wie war das? Ein guter (Renn-)Sportfilm kann auch (Renn-)Sportmuffel für sich gewinnen? Aber ja. Le Mans 66 kann das sogar mit Leichtigkeit. Letztendlich ist es egal, in welcher Disziplin sich hier amtierender Sieger und Newcomer duellieren. Denn wir brauchen lediglich einen einzigen Charakter, an den wir unser Herz hängen können und mit dem wir mitfiebern können. Und vielleicht noch ein paar überwältigende Bilder dazu.



Auftritt: Christian Bale als Ken Miles. Bale spielt aufrichtig, ungeschönt und so leidenschaftlich, wie es in Hollywood nur wenige können. Er lebt den Motorsport und beißt sich wirklich durch alle Widrigkeiten, um den unmöglichen Traum wahr werden zu lassen. Dabei fängt Regisseur James Mangold auf beeindruckende Weise ein, wie es sich anfühlen muss, in einem Rennwagen zu sitzen.



20th Century Fox/Disney Christian Bale im Geschwindigkeitsrausch in Le Mans 66

Kamera, Schauspiel und ein pulsierend-intensiver Soundtrack vermitteln uns ein unvergleichliches Gefühl von Druck, Beschleunigung, Geschwindigkeit. Und alles gipfelt in einem finalen Rennen, bei dem sich Fingernägel in Sofakissen krallen und einem (auch unfreiwillig) der Atem stockt. So gut ist alles aufeinander abgestimmt. Le Mans 66 hat eben in jeder Hinsicht das Zeug zum modernen Klassiker.



Wer sich diesem Adrenalinrausch hingeben will, kann das ab jetzt im Streaming-Abo bei Netflix.