Neu bei Netflix: Die katastrophale Neuauflage eines Sci-Fi-Meisterwerks, von der es eine 12 Minuten längere Fassung gibt

Im Netflix-Abo könnt ihr ab jetzt das Total Recall-Remake mit Colin Farrell streamen. Von dem Film, den ihr euch eher sparen solltet, gibt es auch einen längeren Director's Cut.

Mit der Philip K. Dick-Adaption Die totale Erinnerung - Total Recall hat Paul Verhoeven Anfang der 90er ein Sci-Fi-Meisterwerk mit Arnold Schwarzenegger abgeliefert. 2012 erschien ein Remake mit Colin Farrell, das hauptsächlich ein austauschbarer Action-Blockbuster mit oberflächlichen Sci-Fi-Schauwerten geworden ist.

Bei Netflix könnt ihr das Total Recall-Remake jetzt im Abo streamen. Von dem Film existiert zumindest noch ein 12 Minuten längerer Director's Cut.

Sci-Fi-Enttäuschung: Total Recall ist eine überflüssige Neuauflage

Im Remake geht es genauso wie im Original um den Fabrik-Arbeiter Douglas Quaid (Farrell), der mithilfe einer neuen Technologie einen Urlaub auf dem Mars als gefälschte Erinnerung verbringen will. Der Plan geht aber schief und Quaid erinnert sich stattdessen an eine andere Identität, in der er ein geheimer Super-Spion ist.

Im Vergleich zum ersten Film von Paul Verhoeven ist diese Len Wiseman-Neuauflage zu glatt ausgefallen. Die rauen Ecken und Kanten sowie markanten Bilder des Originals weichen einem Hochglanz-Blockbuster, der ohne einprägsame Action und fiesen Humor an einem vorbeizieht.

Vom neuen Total Recall gibt es eine längere Version

Auf DVD und Blu-ray * wurde ein 12 Minuten längerer Director's Cut veröffentlicht, der neue Szenen hinzufügt und inhaltliche Momente verändert. Hier wird unter anderem enthüllt, dass neben den Erinnerungen der Hauptfigur auch das körperliche Erscheinungsbild verändert wurde. In einem Hologramm-Video ist Ethan Hawke kurz als Original-Persönlichkeit von Colin Farrells Protagonist zu sehen.

